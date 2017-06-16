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16 Haziran 2017
AsayiÅŸ, KuÅŸadasÄ±

ÅžÃ¼phe Ã¼zerine durdurulan araÃ§tan ruhsatsÄ±z silah Ã§Ä±ktÄ±

KuÅŸadasÄ±â€™nda polis tarafÄ±ndan ÅŸÃ¼phe Ã¼zerine durdurulup, Ã¼st aramasÄ± yapÄ±lan bir kiÅŸiden ruhsatsÄ±z silah ve bu silaha ait 38 dolu mermi Ã§Ä±ktÄ±.
Edinilen bilgiye gÃ¶re, devriye gÃ¶revi yapan KuÅŸadasÄ± Emniyet MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ AsaliÅŸ BÃ¼ro AmirliÄŸiâ€™ne baÄŸlÄ± ekipler Ä°kiÃ§eÅŸmelik Mahallesi ana caddesi Ã¼zerinde yÃ¼rÃ¼yen bir ÅŸahsÄ±n durumundan ÅŸÃ¼phelendi. M.B. isimli ÅŸahsÄ± durdurup, Ã¼st aramasÄ± yapan polis ekipleri bir adet 7,65 mm Ã§apÄ±nda ruhsatsÄ±z tabanca ve bu tabancaya ait 38 adet dolu fiÅŸek ele geÃ§irdi. GÃ¶zaltÄ±na alÄ±nan M.B. sorgulamasÄ±nÄ±n ardÄ±ndan mahkemeye sevk edilecek. (Ä°HA)

 

Ä°LGÄ°NÄ°ZÄ° Ã‡EKEBÄ°LÄ°R:  "ÅžEHÄ°T VE GAZÄ°LERÄ°MÄ°ZÄ°N KANI YERDE KALMAYACAKTIR"
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