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21 Şubat 2017
Kültür Sanat, Kuşadası

‘Siyah ya da Beyaz” fotoğraf sergisi İbramaki’de ziyarete açıldı

Kuşadası Belediyesi İbramaki Sanat Galerisi, fotoğraf sanatçısı Mehmet Çabuk’un “Siyah Ya da Beyaz” isimli fotoğraf sergisine ev sahipliği yaşmaya başladı.
Aynı zamanda turist rehberi olan Çabuk’un gezileri sırasında objektifine yansıyan fotoğraflardan oluşan sergi, katılımcılar tarafından büyük beğeni ile karşılandı.
Mehmet Çabuk’un “Siyah ya da Beyaz” isimli fotoğraf sergisi İbramaki Sanat Galerisi’nde düzenlenen bir kokteylle açıldı. Serginin açılışına çok sayıda sanatseverle birlikte Kuşadası Belediye Başkan Yardımcısı Ayşe Şerifoğlu da katıldı. Açılışta konuşan Çabuk, fotoğraflarını sanatseverlerle buluşturma imkanı verdiği için Kuşadası Belediyesi’ne teşekkür ederek fotoğrafları hakkında bilgi verdi. Piyanist Hakan Bahçecioğlu tarafından verilen dinleti ise açılışa renk kattı. (İHA)

 

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