Son Dakika

Son Haberler

logo

admin
01 Mayıs 2017
Kuşadası, Siyaset, Yaşam

Seher Berberoğlu’na Son Veda

Kuşadası’nda geçtiğimiz Cuma günü hayatını kaybeden eski Belediye Başkanı Engin Berberoğlu’nun eşi Seher Berberoğlu, toprağa verildi.
Kuşadası’nda 1984-89 ve 1994-99 yılları arasında belediye başkanlığı yapan Engin Berberoğlu’nun eşi Seher Berberoğlu önceki yıl Romanya’da felç geçirmişti.

2 yıla yakın süredir tedavi gören Seher Berberoğlu, 28 Nisan Cuma günü hayatını kaybetmişti.
Ankara Devlet Mühendislik Mimarlık Akademisi mezunu ve 3 çocuk annesi Seher Berberoğlu için bugün öğle namazı sonrası Kuşadası Kaleiçi Camisinde cenaze töreni düzenlendi.

Öğle namazı sonrası kılınan cenaze namazının ardından Seher Berberoglu Kuşadası Adalızade Mezarlığında toprağa verildi.
Eşini kaybeden ve büyük üzüntü yasayan Engin Berberoglu, güçlükle ayakta dururken sevenleri son yolculuğunda yalnız bırakmadı. Cenaze törenine CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Aydın Milletvekili Bülent Tezcan başta olmak üzere is ve siyaset dünyasından çok sayıda kişi katıldı. (İHA)

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR:  500 motorcu Aydın’da buluşacak
Share

BENZER HABERLER

Aydın’da yaz sıcakları bastırdı

Aydın’da yaz sıcakları bastırdı

1 Mayıs çocuklara yaradı

1 Mayıs çocuklara yaradı

“1 Mayıs, ekmeğini alın teriyle kazananların bayramıdır”

“1 Mayıs, ekmeğini alın teriyle kazananların bayramıdır”

AYDIN’DA 1 MAYIS COŞKUSU

AYDIN’DA 1 MAYIS COŞKUSU

PROF. DR. ÖNCÜER, AKSU’YU YALANLADI

PROF. DR. ÖNCÜER, AKSU’YU YALANLADI

MHP’DE İLTER DÖNEMİ BAŞLADI

MHP’DE İLTER DÖNEMİ BAŞLADI

Sosyal Medyada Bizi Takip Edin

Hava Durumu

Yağmur Olasılığı
Bugün 05/02 50%
Yağmur Olasılığı
Öğleden sonra sağanak yağmur. Gök gürültüsü muhtemeldir. En yüksek 26°C. Rüzgâr , 10 - 15 km/saat. Yağmur ihtimali %50.
Parçalı Bulutlu
Bugün 05/02 20%
Parçalı Bulutlu
Parçalı Bulutlu. En düşük 12°C. Rüzgâr , 10 - 15 km/saat.

Bültenimize abone olun

#

DÖVİZ BİLGİLERİ

  • Dolar

    3,5574

  • Euro

    3,8818

  • BIST

    94.655

  • Altın

    143,8224

#

EBEDÎ BAŞYAZARIMIZ (d. 1947 – ö. 2016)

Mustafa Çezik
YENİ YIL HAYIRLI OLSUN
#

YAZARLAR

Tüm Yazarlar
#

EN SON HABERLER

video

VİDEO GALERİ TÜMÜ

#

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

GAZETELERİN BAŞSAYFALARI

gazete manşetleri
Türkiye Kariyer Aydın iş ilanları
SOSYAL MEDYA
  • facebook
  • twitter
  • rss
  • google +
  • youtube
  • pinterest

© 2016 Mücadele Gazetesi Basın Yayın ve Tic. Ltd. Şti. - Tüm Hakları Saklıdır.

CLOSE

CLOSE