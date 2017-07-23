Son Dakika

Son Haberler

logo

admin
24 Temmuz 2017
Asayiş, Kuşadası

Saldırıya Uğradığını İddia Eden Turist Ortalığı Birbirine Kattı

Kuşadası’na tatil için gelen Avusturyalı 28 yaşındaki bir kadın turist saldırıya uğradığını iddia ederek önce oteli, ardından da hastaneyi birbirine kattı. Devlet Hastanesi’nde sakinleştirici vurulup gönderilen turist, hemen kapının önünde kendini yere attı.
Edinilen bilgiye göre, Avusturyalı 28 yaşında Kathren K. isimli Avusturyalı bir kadın turist tatil için Kuşadası’na gelip, Marina bölgesinde bir otele yerleşti. Öğleye doğru otelden çıkan Avusturyalı turist, akşam 22.00 sıralarında otele döndü. Otel yetkililerine saldırıya uğradığını söyleyen kadın turist, sinir krizleri geçirip otel odasında eşyaları yerlere savurmaya başladı. Otel yetkilileri bir yandan Avusturya Konsolosluğu’na haber verirken, bir yandan da 112 acil servise haber verilerek, Kathren K., Kuşadası Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Hastane de sinir krizleri geçiren ve saldırıya uğradım diye bağıran turiste nöbetçi doktor tarafından sakinleştirici iğne yapıldı. Hastane yetkilileri tarafından Avusturya konsolosluğu yetkililerine teslim edilen turist, tam hastane çıkışında kendini yere attı. Avusturya Konsolosluğu yetkilileri ve avukatı tarafından kadın turist bu kez özel bir hastaneye götürüldü. (İHA)

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR:  Tanker kazasında ölen sürücü son yolculuğuna uğurlandı
Share

BENZER HABERLER

Merhum Vali Yazıcıoğlu’nun Yaptırdığı Otelin Hali İçler Acısı

Merhum Vali Yazıcıoğlu’nun Yaptırdığı Otelin Hali İçler Acısı

Karadeniz’de değil, Aydın’da üretiliyor

Karadeniz’de değil, Aydın’da üretiliyor

AYTO’dan Manisa OSB’ye ziyaret

AYTO’dan Manisa OSB’ye ziyaret

AYTO’dan Aydın’a e-sınav müjdesi

AYTO’dan Aydın’a e-sınav müjdesi

Aydın’da 33 bin dekar alan nadasa bırakılıyor

Aydın’da 33 bin dekar alan nadasa bırakılıyor

Aydın’da üretici yola çıktı

Aydın’da üretici yola çıktı

Sosyal Medyada Bizi Takip Edin

Hava Durumu

Açık
Yarın 07/24 0%
Açık
Genel Olarak Açık. En yüksek 37°C. DKD rüzgâr KB değişiyor, 15 - 25 km/saat.
Açık
Yarın 07/24 0%
Açık
Genel Olarak Açık. En düşük 20°C. BGB rüzgâr GD değişiyor, 15 - 25 km/saat.

Bültenimize abone olun

#

DÖVİZ BİLGİLERİ

  • Dolar

    3,5336

  • Euro

    4,1286

  • BIST

    106.843

  • Altın

    142,5461

#

EBEDÎ BAŞYAZARIMIZ (d. 1947 – ö. 2016)

Mustafa Çezik
YENİ YIL HAYIRLI OLSUN
#

YAZARLAR

Tüm Yazarlar
#

EN SON HABERLER

video

VİDEO GALERİ TÜMÜ

#

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

GAZETELERİN BAŞSAYFALARI

gazete manşetleri
Türkiye Kariyer Aydın iş ilanları
SOSYAL MEDYA
  • facebook
  • twitter
  • rss
  • google +
  • youtube
  • pinterest

© 2016 Mücadele Gazetesi Basın Yayın ve Tic. Ltd. Şti. - Tüm Hakları Saklıdır.

CLOSE

Sahibinden Satılık Mercedes Sprinter

-->

CLOSE