Sahte kredi kartı çetesi Kuşadası’nda yakalandı

Türkiye genelinde aranan 4 kişilik sahte kredi kartı çetesi, Kuşadası’nda polis tarafından ele geçirildi. Son olarak 2 kuyumcudan sahte kredi kartıyla alışveriş yapan zanlılar, tutuklanarak cezaevine konuldu.

Edinilen bilgiye göre, Kuşadası’nda önceki hafta iki ayrı kuyumcudan sahte kredi kartı ile 10 bin 500 TL’lik altın alındığı yolundaki ihbar üzerine harekete geçen Kuşadası Emniyet Müdürlüğü Asayış Büro Amirliği’ne bağlı ekipler, güvenlik ve mobese kameralarını tek tek inceleyerek, Ö.T (35), O.D (37), F.H (23) ve İ.Y (41) isimli şahıslara ulaştı. Yapılan araştırmada sahte kredi kartı dolandırıcılığı konusunda bir sabıkası bulunan zanlıların peşine düşen polis, saklandıkları eve yaptığı operasyonda 4 kişiyi de ele geçirdi. Polisin yakalanan zanlıların üzerinde ve kaldıkları evde yaptığı aramada ise değişik şahıslar adına düzenlenen 81 adet kredi veya bankamatik kartı, 25 bin TL para, 3 adet pos cihazı, 1 adet laptop bilgisayar, bir adet flaş bellek ve sahte tanzim edilmiş çok sayıda fatura yakalandı.

Polisteki sorgulamasının ardından Nitelikli Dolandırıcılık ve Kredi Kartının Kötüye Kullanılması suçundan mahkemeye sevk edilen zanlılar, tutuklanarak Söke Cezaevine konuldu. (İHA)