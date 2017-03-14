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14 Mart 2017
Asayiş, Kuşadası

Sahil Güvenlik faciayı önledi

Aydın’ın Kuşadası ilçesi Güzelçamlı Mahallesi açıklarında, bot ile yasadışı yollardan Yunanistan’a kaçmak isteyen ve aralarında çocukların da bulunduğu Suriyeliler botları arızalanınca jandarma ve sahil güvenlik ekiplerinin müdahalesi ile yakalanıp kurtarıldı.
Dün gece denizde sürükelenen bir bot olduğu ve içerisinde çocuk ve kadınların da bulunduğu yolunda ihbar alan jandarma ve sahil güvenlik ekipleri Kuşadası Güzelçamlı ile Yunanistan’ın Samos Adası arasında içerisinde kadın ve çocukların da bulunduğu 18 kişilik Suriyeli grubu batmak üzere olan bottan alarak kurtardı. Suriyelileri taşıyan botun motorunun arızalandığı ve bu nedenle denizde sürüklendiği öğrenildi.
Botun içinde bulunan 5 erkek, 5 kadın, 5 erkek çocuk ve 3 kız çocuk olmak üzere 18 Suriye uyruklu şahıs facia olmadan jandarma ve sahil güvenlik ekiplerince denizde sürüklenen botun içinden kurtarıldı. Kurtarılan 18 Suriye uyruklu şahıs Kuşadası İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı Güzelçamlı Jandarma Karakol Komutanlığı asayiş timlerine teslim edildi. Yakalanan göçmenler sorgularının ardından göç idaresine teslim edildiler.
Suriyeli göçmenlerin İzmir ili Selçuk ilçesi Pamucak Mahallesi koyunda, bota binerek açıldıkları daha sonra botun arızalanması nedeniyle denizde sürüklendikleri öğrenildi.
Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. (İHA)

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