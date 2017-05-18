PolonyalÄ± gazeteciler KuÅŸadasÄ±â€™nda

KuÅŸadasÄ±â€™nÄ±n yurt dÄ±ÅŸÄ±nda tanÄ±tÄ±mÄ± iÃ§in davet edilen PolonyalÄ± gazeteciler, KuÅŸadasÄ± Otelciler DerneÄŸi (KODER) tarafÄ±ndan aÄŸÄ±rlandÄ±.

Turizmde yaÅŸanan sorunlarÄ±n Ã§Ã¶zÃ¼mÃ¼ iÃ§in yurt dÄ±ÅŸÄ±ndan Ã§eÅŸitli Ã¼lkelerden gazetecileri KuÅŸadasÄ±â€™na davet eden KuÅŸadasÄ± Otelciler DerneÄŸiâ€™nin misafirleri bu kez Polonyaâ€™dan geldi. KODERâ€™in daveti Ã¼zerine KuÅŸadasÄ±â€™na gelen 5 kiÅŸilik PolonyalÄ± gazeteci heyeti, KODER, KuÅŸadasÄ± Belediyesi, TÃœRSAB KuÅŸadasÄ±, KÃ¼ltÃ¼r ve Turizm BakanlÄ±ÄŸÄ± TanÄ±tma Genel MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ ve TAV Holding iÅŸbirliÄŸi bir hafta boyunca KuÅŸadasÄ± ve Ã§evresinde Ã§eÅŸitli gezilere katÄ±lacak.

PolonyalÄ± gazeteciler onuruna Korumar Otelâ€™de gerÃ§ekleÅŸtirilen kokteyle KuÅŸadasÄ± Belediye BaÅŸkanÄ± Ã–zer KayalÄ±, KODER BaÅŸkanÄ± Tacettin Ã–zden ve KuÅŸadalÄ± gazeteciler katÄ±ldÄ±. KuÅŸadasÄ±â€™nda Ã§ok iyi aÄŸÄ±rlandÄ±klarÄ±nÄ± belirten PolonyalÄ± gazeteciler, KuÅŸadasÄ±â€™nÄ±n tarihi ve turistik yapÄ±sÄ±nÄ±n yanÄ± sÄ±ra ikliminin de son derece etkileyici olduÄŸunu sÃ¶ylediler. (Ä°HA)