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15 Eylül 2017
Ege, Kuşadası

Plajlar turistlere kaldı

Okulların açılmasına 4 gün kala Kuşadası’nda plajlar turistlere kaldı.
Eylül ayı olmasına rağmen okulların açılışın yaklaşmasında yerli tatilcilerin çekilmesiyle Kuşadası sahillerinde neredeyse sadece yabancı turistlere rastlanıyor. Eylül ayı olmasına rağmen Kuşadası’nda mevsim normalleri üzerinde seyreden sıcaklıkta çoğunluğu İranlı, Rus, İrlandalı, ve Belçikalı turistler, güneşin keyfini çıkarıyor.
Son günlerde mevsim normalleri üzerinde seyreden hava sıcaklıkları yüzünden Kuşadası sahillerinde yaz aylarındaki sıcaklıkları aratmayacak günler yaşanıyor. Kuşadası’nda özellikle su parkları ile Kadınlar Denizi, Kuştur ve Halk plajlarında denize girenlerin hemen hemen tamamı yabancı turist. Hava sıcaklığının 32 dereceye ulaştığı Kuşadası’nda plajın ve denizin tadını çıkaran turistler, eylül güneşinden de doyasıya yararlanıyor. Yerli turistlerle birlikte oldukça kalabalık olan insan seli görüntüdeki plajlar, okulların başlamasının kısa süre kalmasıyla birlikte önceki haftalara oranla daha sakin bir görünüme kavuştu. (İHA)

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