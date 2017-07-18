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18 Temmuz 2017
EÄŸitim, KuÅŸadasÄ±

Piri Reis EÄŸitim Gemisi KuÅŸadasÄ±â€™nda

Piri Reis eÄŸitim gemisi KuÅŸadasÄ±â€™na geldi. Piri Reis Ãœniversitesi Denizcilik Meslek YÃ¼ksekokulu Ã¶ÄŸrencilerinin uygulama eÄŸitimi aldÄ±klarÄ± Piri Reis gemisi, KuÅŸadasÄ± LimanÄ±â€™na yanaÅŸtÄ±.
Pieri Reis Denizcilik Meslek YÃ¼ksek Okulu MÃ¼dÃ¼rÃ¼ Yrd. DoÃ§. Dr. Nazmi Ã‡eÅŸmeci, 2â€™si yabancÄ± 189 TÃ¼rk Ã¶ÄŸrenciyle 2 ay boyunca Marmara ve Ege’de daha sonra da Karadeniz ve yurt dÄ±ÅŸÄ± limanlarÄ±nÄ± ziyaret edeceklerini sÃ¶yledi. Ã–ÄŸrencilerin okulda aldÄ±klarÄ± teorik eÄŸitimleri bu yolculukla birlikte pratiÄŸe dÃ¶nÃ¼ÅŸtÃ¼rdÃ¼klerini kaydeden Ã‡eÅŸmeci, â€œ FakÃ¼ltelerimizdeki birinci sÄ±nÄ±fÄ± baÅŸarÄ± ile tamamlayan Ã¶ÄŸrencilerimiz, Ã¶ncelikle bu eÄŸitim gemisinde profesyonel denizci eÄŸitimciler tarafÄ±ndan eÄŸitim almakta, mÃ¼teakiben daha deneyimli ve birikimli olarak sektÃ¶r gemilerinde ticari gemilerde staj eÄŸitimine de devam ederek 4 yÄ±l iÃ§inde 12 aylÄ±k staj dÃ¶nemini tamamlamaktadÄ±rlar â€œ diye konuÅŸtu. (Ä°HA)

 

Ä°LGÄ°NÄ°ZÄ° Ã‡EKEBÄ°LÄ°R:  DOÄžA KOLEJÄ°'NDE Ã–NCELÄ°K Ã–ÄžRETMEN EÄžÄ°TÄ°MÄ°
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