Para AldÄ±klarÄ± GÃ¶Ã§menleri Bot Ä°malatÄ±nda Ã‡alÄ±ÅŸtÄ±rdÄ±lar

AydÄ±n’Ä±n KuÅŸadasÄ± ilÃ§esinde, jandarmanÄ±n dÃ¼zenlediÄŸi operasyonda yurt dÄ±ÅŸÄ±na kaÃ§Ä±rmak iÃ§in para karÅŸÄ±lÄ±ÄŸÄ±nda anlaÅŸtÄ±klarÄ± gÃ¶Ã§menleri bot imalatÄ±nda Ã§alÄ±ÅŸtÄ±ran 5 kiÅŸilik organize suÃ§ Ã¶rgÃ¼tÃ¼ Ã§Ã¶kertildi.

24 Mart 2017 tarihinde KuÅŸadasÄ±’nÄ±n Davutlar Mahallesi aÃ§Ä±klarÄ±nda lastik botun batmasÄ± sonucu 5â€™i Ã§ocuk 12 gÃ¶Ã§menin hayatÄ±nÄ± kaybetmesinin ardÄ±ndan denetimlerini sÄ±klaÅŸtÄ±ran AydÄ±n Ä°l Jandarma KomutanlÄ±ÄŸÄ± ekipleri, GÃ¼zelÃ§amlÄ± Mahallesi sahil kesimindeki yÃ¼rÃ¼tÃ¼len devriye gÃ¶revi sÄ±rasÄ±nda ÅŸÃ¼pheli bir aracÄ± durdurmak istedi. AraÃ§tan inerek kaÃ§maya Ã§alÄ±ÅŸan B.T. ve G.K.â€™yi yakalayan jandarma ekipleri, otomobilde yaptÄ±klarÄ± aramada 2 adet siyah torbanÄ±n iÃ§erisinde can yelekleri ele geÃ§irdi. ÅžÃ¼pheli B.T.; Ä°zmirâ€™in Basmahane semtinden aldÄ±ÄŸÄ± gÃ¶Ã§menleri KuÅŸadasÄ± Ä°kiÃ§eÅŸmelik mevkiinde bulunan D.G.K.â€™ye ait evde beklettiklerini, burada bot ve motor yapÄ±mÄ± imalatÄ± yaptÄ±klarÄ±nÄ±, gÃ¶Ã§menleri imal ettikleri bot teknelerle ve kendi adamlarÄ±yla Yunanistanâ€™Ä±n Sisam AdasÄ±â€™na taÅŸÄ±dÄ±klarÄ±nÄ± itiraf etti.

KaÃ§maya Ã§alÄ±ÅŸan ÅŸÃ¼phelilerin ifadeleri ile yakÄ±ndaki bir kafede gÃ¶Ã§menlerin bot ÅŸiÅŸirdiÄŸi yÃ¶nÃ¼nde gelen ihbarÄ± deÄŸerlendiren jandarma ekipleri sÃ¶z konusu iÅŸletmeye operasyon dÃ¼zenledi. Kafede yapÄ±lan aramada 1 adet zodyak plastik bot, 1 adet bot motoru, 1 adet ÅŸiÅŸme botlarda kullanÄ±lan direksiyon, 1 adet pompa, yaklaÅŸÄ±k 10 litre benzin, 5 adet spor Ã§antasÄ±, iÃ§erisinde bayan, erkek ve Ã§ocuklara ait kÄ±yafet ve kiÅŸisel eÅŸyalar, 12 adet can yeleÄŸi, 21 adet iÃ§ lastik ve gÃ¶Ã§men ÅŸahÄ±slara ait 25 adet ArapÃ§a yazÄ±lÄ± evraklar ile belgeler ele geÃ§irildi.

ÅžÃ¼pheli B.T.â€™nin gÃ¶sterdiÄŸi evde ise 19â€™u Ã§ocuk olmak Ã¼zere 25â€™i Afganistan ve 19â€™u Suriye uyruklu 44 gÃ¶Ã§men yakalandÄ±. Evde yapÄ±lan aramada bot motoru, bot ve tekne yapÄ±mÄ±nda kullanÄ±lan Ã§ok sayÄ±da malzeme ele geÃ§irildi. Kendilerine imal ettirilen botlarla kaÃ§maya hazÄ±rlanÄ±rken yakalanan yabancÄ± uyruklu ÅŸahÄ±slar AydÄ±n GÃ¶Ã§ Ä°daresi’ne teslim edildi.

GÃ¶Ã§men kaÃ§akÃ§Ä±lÄ±ÄŸÄ± yaptÄ±klarÄ± iddiasÄ±yla gÃ¶zaltÄ±na alÄ±nan B.T., G.K., D.G.K. C.F. ve M.M. isimli ÅŸÃ¼pheliler ifade iÅŸlemleri iÃ§in AydÄ±n Ä°l Jandarma KomutanlÄ±ÄŸÄ±na sevk edildi.