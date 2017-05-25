OTOMOBİLE YAT ÇARPTI

Kuşadası’nda Japon bir turistin kullandığı kiralık otomobil ile bir motorlu bir yat bulvarda seyir halindeyken çarpıştı.

Görenleri hayrete düşüren olay, Kuşadası’nın en önemli ana arterlerinden biri olan Hülya Koçyiğit Bulvarı’nda gerçekleşti. Kuşadası’na tatile gelen Akio Hideo isimli bir Japon turist, bir rent a car firmasından araç kiralayarak, Efes Antik Kenti ile Meryemana Evi’ni ziyaret etmek için yola çıktı. Bölünmüş yol olan Hülya Koçyiğit Bulvarı’ndaki yokuşu kiraladığı 34 SC 9361 plakalı araçla tırmanmak üzere olan Japon turist ters yönden bir yatın süratle kullandığı aracın üzerine doğru gelmekte olduğunu görünce şaşkına döndü. Ne yapacağını şaşıran Japon turist bir anda freni çekerek, kendini araçtan dışarı attı. Bu arada, bağlı olduğu romörkün hafif gelmesi nedeniyle kayan ve yokuş aşağı ters yönden giden yat, Japon turistin kaçarak yol ortasında bıraktığı araca hızlıca çarptı. Maddi hasar meydana gelen kazada şans eseri ölen ya da yaralanan olmazken, Hülya Koçyiğit Bulvarı’nın bir şeridi yaklaşık yarım saat trafiğe kapandı. Kazanın ardından büyük bir şok yaşayan Japon turist Akio Hideo, çevredeki vatandaşlar tarafından sakinleştirildi. (İHA)