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25 Şubat 2017
Kültür Sanat, Kuşadası

Muhasebe yorgunluğunu edebiyat ile atıyor

Aydın’ın Kuşadası ilçesinde 30 yıllık muhasebeci Halil Akgün, işi muhasebenin yorgunluğunu edebiyat ile atıyor. Evli ve 3 çocuk babası olan Halil Akgün, küçük yaştan beri dünya edebiyatı ile yakından ilgilendiğini belirterek matematik yorgunluğunun en güzel edebiyat ile atıldığını söyledi.
Gerek Türk edebiyatına gerekse dünya edebiyatına küçük yaştan beri ilgi duyduğunu belirten Halil Akgün, “Birçok kişiye, hayatı matematik olan bir kişinin hobisinin edebiyat olması garip gelebiliyor. Muhasebe üzerine çalışıyorum, muhasebeci ve mali müşavirim. İşimin yorgunluğunu edebiyat ile öykü yazarak atıyorum” dedi.
1978-79 eğitim öğretim yılında İzmir 9 Eylül Üniversitesi’ne Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü’ne kazanıp kaydını yaptırdığını ancak o dönemdeki anarşik olaylar nedeniyle okuyamadığını belirten Halil Akgün, “O zaman hedefim edebiyat üzerine idi. Ancak yaşanan anarşik olaylar ve sonrasında gerçekleşen ihtilal nedeniyle okulu bırakmak zorunda kaldım. Akabinde hemen askere alındık. Askerden gelince hayat şartlarının da gereği bir yandan ekonomiye de merak sarmaya başladım. Hem ekmek parası hem de kendimi hayata hazırlamak için bir muhasebecinin yanında çıraklığa başladım. Bu arada da çalıştığım iş üzerine de İşletme Fakültesi’ni okuyup muhasebe ve mali müşavir oldum. Ancak içimdeki edebiyat sevgisi hiç bitmedi. Şimdi ikinci kitabımı tamamladım” diyerek hayatta en büyük hobisinin okumak ve yazmak olduğunu söyledi. (İHA)

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