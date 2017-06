Motosiklet sürücüsü kaskı sayesinde hayata tutundu

Aydın’da arkadaşları ile gezintiye çıkan motosikletli genç, kontrolsüz bir şekilde yola çıkan otomobil sürücüsünün gazabına uğradı. Önüne gelen otomobili çarpan motosikletli kaskı sayesinde hayata tutundu.

Olay Kuşadası Kadınlar Denizi yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; motosiklet binmeyi seven bir şahıs arkadaşları ile gezinti yaptığı sırada şehirde bir müddet dolaştıktan sonra yeni yapılan alt geçitten geçerek Kadınlar Denizi’ne doğru seyir halinde iken motosikletli gençlerin önüne aniden 09 L 7451 plakalı otomobil çıktı. Yolun ortasında duran otomobile çarpan motosiklet sürücüsünün yaşadığı talihsiz kaza kameralara an be an kaydedilirken motosiklet sürücüsü aracın üzerinden fırlayıp asfalt zemine çakıldı. Başındaki kaskı sayesinde kazayı hafif atlatan gencin durumunun iyi olduğu belirtildi. (İHA)