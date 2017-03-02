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02 Mart 2017
Asayiş, Kuşadası

Motosiklet Kask Kamerasıyla An Be An Kaydetti

Kuşadası’nda motosikletiyle kaza yapan bir lise öğrencisi, kazayı kaskındaki kamerayla saniye saniye kaydetti.

Edinilen bilgiye göre, Kuşadası Hasan Fatma Önal Anadolu Lisesi’nde okuyan 17 yaşındaki A.E.Y isimli bir öğrenci, okul çıkışında Kuşadası çevre yolunun Yavansu Mahallesi bölümünde motosikletiyle birlikte seyir halindeyken bir anda dalgınlıkla önünde fren yapan otomobile çarptı. Ekipmanlarının tam olması nedeniyle kazayı burnu bile kanamadan atlatan A.E.Y. isimli öğrenci, kaskında taşıdığı kamera ile de yaşadığı üzücü kazayı saniye saniye kaydederken, ortaya da ilginç görüntüler çıktı. Kazayı, sosyal medyada grom rider isimli kendi sayfasında yayınlayan lise öğrencisi, takipçilerine de uyarılarda bulunarak, “ Benim motosiklet kullanırken ekipmanlarım tam olduğu için kazada burnum bile kanamadı. Ancak, bir anlık dikkatsizliğim sonucu kaza yaptım. Her zaman şans böyle yanımızda olmayabilir, lütfen dikkati elden bırakmayalım “ dedi. (İHA)

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