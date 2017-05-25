Miss Apollon güzelleri su parkında stres attı

Kuşadası’nda bu yıl 9’uncusu yapılacak olan geleneksel Miss Apollon Uluslararası Güzellik Yarışmasının güzelleri, Şirince’yi gezdikten sonra Kuşadası’ndaki su parkında stres attı.

Didim’de her yıl yapılan ve bu yıldan itibaren Kuşadası’nda gerçekleştirilecek olan geleneksel Miss Apollon Uluslararası Güzellik Yarışmasının bu yıl dokuzuncu kez düzenlenecek. Yarışmaya hazırlanan ve çevre gezilerine çıkan 18 güzel, Kuşadası ve çevresinin tarihi ve turistik yerlerini gezdi ve buralara hayran kaldı. Pamucak sahilinde öğle yemeği yiyen güzeller, daha sonra mayolarını giyerek kendilerini Aqua Fantasy su parkına attı. Kampta olan güzeller, su parkında eğlenme fırsatı yakaladıkları için mutlu olduklarını söyledi. (İHA)