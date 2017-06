Milli parktan ne ararsan çıktı

Türkiye’nin en önemli doğal miraslarından biri olan Kuşadası’na bağlı Güzelçamlı’daki Dilek Yarımadası Büyük Menderes Deltası Milli Parkı’nda, Kuşadası Belediyesi, DYBMD Milli Parkı Müdürlüğü ve EKODOSD işbirliğiyle Dünya Çevre Günü etkinlikleri kapsamında bir kıyı temizliği gerçekleştirildi.

EKODOS Başkanı Bahattin Sürücü, TEMA Vakfı Kuşadası İlçe Temsilcisi Nimet Demir, Dilek Yarımadası-Büyük Menderes Deltası Milli Parkı Müdür Vekili Mesut Gümüş ve belediye meclis üyelerinin katıldığı çevre temizliği etkinliğinde, günü birlik kullanım dışında kalan koylarda biriken çöpler çevre gönüllüleri tarafından temizlendi.

Kuşadası Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü Personelleri, Dilek Yarımadası-Büyük Menderes Deltası Milli Parkı personelleri, Korumar Hotel, Kuştur Clup, Fantasıa Hotel, Charısma Hotel, Palm Wıngs Beach Resort, Tema Vakfı Kuşadası Şubesi, Güzelçamlı Panionion Kültür ve Yaşam Derneği’nin katkı sağladığı çevre temizliğinde, her yıl çevre temizliği yapılmasına rağmen büyük balıkçı teknelerinin atmış olduğu atıklar, tekneciler tarafından denize boşaltılan ve kıyıya vuran çöpler olduğu gözlendi. Deniz kaplumbağaları ve deniz kuşlarının ölümüne yol açan naylon poşetler konusunda bilgilendirme yapılan etkinlikte, Yunanistan’ın Sisam adasının tam karşısında bulunan Sazlı Koyundaki çöpler tamamen temizlendi. Kuşadası EKODOSD Başkanı Bahattin Sürücü, milli parkın Türkiye’nin önemli doğal mirası olduğunu belirterek, bu temizlik çalışmasını her yıl periyodik olarak tekrarladıklarını kaydetti. Yapılan çalışma hakkında bilgi veren Sürücü, “Aynı alanda her yıl çevre temizliği yapılmasına rağmen her yıl artarak devam eden çöplerin kaynağını; özellikle gırgır-trol gibi büyük balıkçı teknelerinin atmış olduğu atıklar, bazı duyarsız teknecilerin denize boşalttığı çöpler, mültecilerin kaçarken kıyıya bıraktığı eşyalar – kıyafetler ve komşu Yunan Adası olan Samos’tan rüzgarla gelen atıkların oluşturduğu gözlendi. Trol, gırgır ve büyük balıkçı teknelerine ait ağların, halatların vb. birçok atık maddenin tüm kıyıları işgal ettiği ve deniz dibinde de hayalet ağların olduğu gözlemlendi. Özellikle deniz dibinde bulunan hayalet ağların deniz ekosistemine verdiği zararlar anlatıldı. cDenize atılan naylon poşetlerin deniz memelilerini, deniz kaplumbağalarını ve deniz kuşlarının ölümüne yol açtığı konusunda bilgilendirme yapılarak, denizden toplanması sağlandı “ dedi.

Temizlik çalışmasının sona ermesinin ardından minik çevrecilere, çevre gönüllülerine, kıyı temizliğine katılan kurum ve kuruluşlara, Kuşadası Belediye Başkanı Özer Kayalı tarafından Çevre Dostu Belgesi verildi. Kuşadası Belediye Başkanı Özer Kayalı, doğanın korunması ve çevrenin kirletilmemesi için bu yaştaki çocukların aldığı eğitim ve tecrübelerin çok önemli olduğunu söyledi. (İHA)