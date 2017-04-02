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03 Nisan 2017
Güncel, Kuşadası, Siyaset

MHP Kuşadası ilçe kongresi yapıldı

Milliyetçi Hareket Partisi(MHP) Kuşadası ilçe Teşkilatı’nın 12. olağan kongresi yapıldı. Tek liste halinde gidilen kongrede Mustafa Bayraktar yeniden ilçe başkanı seçilerek, güven tazeledi.
Kuşadası Ticaret Odası Konferans Salonu’nda gerçekleşen ve büyük ilgi gören MHP Kuşadası İlçe kongresine MHP MYK üyesi Turgay Baştuğ, MHP Aydın Milletvekili Deniz Depboylu, MHP Aydın İl Başkanı Burak Pehlivan, MHP Aydın il yönetim kurulu üyesi Murat İnan, AK Parti Kuşadası ilçe Başkanı Ali Kara, AK Partili meclis üyeleri, çeşitli sivil toplum kuruluşu ve meslek örgütlerinin temsilcileri ile davetliler ve çok sayıda partili katıldı. MHP MYK üyesi Turgay Baştuğ’un divan başkanlığını yaptığı kongrede tek liste halinde seçimlere gidildi. 220 delegenin oyunu alan Mustafa Bayraktar, yeniden MHP Kuşadası ilçe başkanlığına seçildi. Mustafa Bayraktar başkanlığındaki MHP’nin yeni Kuşadası ilçe yönetimi ise şu isimlerden oluştu: Aydın Koyutürk, Mehmet Çavuşoğlu, Faik Akkuş, Asil Sünnetçi, M.Cihat Yüksel, K.Burak Palaemir, Cemil Karagöz, Rıza Acar, Mehmet Özturan, Ali Çakar, S.Zeki Akaevren, Semiha Ergenç, Semahat Mutlu, Alper İstanköylü, İzzet Çiçek, F.Rüştü Yavuzkurt, Ramazan Karatay ve Erdoğan Eker. (İHA)

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