Son Dakika

HaberMatik V3.1

logo

admin
28 Aralık 2016
Kültür Sanat, Kuşadası

Mevlana 743. Vuslat Yıldönümünde Kuşadası’nda Anıldı

{CAPTION}

Kuşadası Belediyesi, Mevlana’yı 743’inci “vuslat” yıldönümünde muhteşem bir programla andı.

Erkan Yücel Sahnesi’nde düzenlenen anma programında yer alan ilahi dinletisi ve semâ ayini izleyicilerin yoğun beğenisini aldı.
Ölümü, “Şeb-i Arus” yani düğün gecesi olarak gören ve “vuslat” yani Allah’a kavuşma olarak nitelendiren Mevlana’nın 743’inci vuslat yıldönümü anma programına Kuşadası Belediye Başkanı Özer Kayalı ve eşi Nil Kayalı ile birlikte çok sayıda vatandaş katıldı.
Sanat yönetmenliğini, Ege Üniversitesi Devlet Türk Musikisi Konservatuvarı Temel Bilimler Bölümü Öğretim Üyesi Neyzen Kaşif Demiröz’ün yaptığı programda, hanendeler Bora Uymaz ile Muhammet Emin Ayaz’ın seslendirdiği, Nihavent ilahiler, izleyicilerin büyük beğenisi ile karşılandı.{CAPTION}

Sazendeler Kağan Ulaş, Mehmet Dönmez, Akın Beyde, Sühan İrden, Cenap Başoğul ve Ahmet Azbazdar ile neyzenler Eser Paşa, Fatih Yararbaş, Kahraman Sarıhan, Mert Koçer ve Nevzat Yıldızlı’nın eşlik ettiği program, semazenler tarafından icra edilen Nayi Osman Dede’nin Rast Ayin-i Şerif-i ile son buldu.

(İHA)

 

{CAPTION}

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR:  SİYASETÇİLERİN FOTOĞRAFÇISI ÖZER ÜTTÜ'NÜN FOTOĞRAFLARI SERGİLENDİ
Share

BENZER HABERLER

Kuşadası’nda korkutan yangın

Kuşadası’nda korkutan yangın

Kuşadası’nda ‘Mahmut Esat Bozkurt’ paneli

Kuşadası’nda ‘Mahmut Esat Bozkurt’ paneli

Suikastçinin FETÖ Okulunda Müdür Olan Dayısı Kuşadası’nda Gözaltında

Suikastçinin FETÖ Okulunda Müdür Olan Dayısı Kuşadası’nda Gözaltında

Cezaevi firarisini Kovalayan Polisin Seken Kurşunları 2 Kişiyi Yaraladı

Cezaevi firarisini Kovalayan Polisin Seken Kurşunları 2 Kişiyi Yaraladı

“AÇILIM SÜRECİ BİR İHANET PROJESİDİR”

“AÇILIM SÜRECİ BİR İHANET PROJESİDİR”

“ERMİŞLER YA DA GÜNAHKARLAR” AYDINLILARLA BULUŞUYOR

“ERMİŞLER YA DA GÜNAHKARLAR” AYDINLILARLA BULUŞUYOR

EBEDÎ BAŞYAZARIMIZ (d. 1947 – ö. 2016)

Mustafa Çezik
YENİ YIL HAYIRLI OLSUN
#

YAZARLAR

Tüm Yazarlar
#

EN SON HABERLER

ETİKET BULUTU

alaaddin demirözü aleyna özen ali asgar özen alp ayaydın anıl muharrem özen atila sertel aziz sarı bilim cenaze dans akademisi darp esrar eğlenceli fizik akademisi haluk alıcık iskender yönden jimnastik kaza mehmet avcu melodiler akademisi merkez camii metin akyol mimarlık akademisi minik tales matematik akademisi neşeli biyoloji akademisi nurettin özkat oyuncak akademisi polis renkler akademisi robot akademisi salih bankoğlu sanat saniye yıldırım serkan kurnaz step tamer bacaksız toplum destekli polis uyuşturucu uzay akademisi vergi yaratıcı drama yaratıcı yazarlık yaşar pektaşoğlu çılgın kimya akademisi şaban üstündağ şehit
#

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

NAMAZ VAKİTLERİ

takvim
Türkiye Kariyer Aydın iş ilanları
SOSYAL MEDYA
  • facebook
  • twitter
  • rss
  • google +
  • youtube
  • pinterest

© 2016 Mücadele Gazetesi Basın Yayın ve Tic. Ltd. Şti. - Tüm Hakları Saklıdır.

CLOSE

CLOSE