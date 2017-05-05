Kuyumcu toptancısını soyan Kolombiyalılar Kuşadası’na getirildi

Turistik ilçelerdeki kuyumculara toptan altın ve mücevherat satan ünlü bir kuyumcu toptancısını İstanbul’dan Kuşadası’na uzanan filmleri aratmayacak bir takiple soyan 3 Kolombiyalı Kuşadası’na getirildi. Soygundan 7 saat sonra Kuşadası Polisi’nin amansız takibi sonucu İstanbul’da yakalanan Kolombiyalılar, ifadelerinin ardından savcı tarafından tutuklanmaları istemiyle mahkemeye sevk edildi.

Kuşadası başta olmak üzere Bodrum, Marmaris, Çeşme, Didim ve Fethiye’deki kuyumculara toptan altın ve mücevharat satan ünlü bir kuyumcu toptancısı F.A., iş ortağı Ş.D. ile birlikte Kuşadası’ndaki siparişleri müşterilerine teslim etmek amacıyla 34 SA 3790 plakalı özel otomobiliyle 2 Mayıs Salı günü İstanbul’dan yola çıktı. Uzun süredir kuyumcu toptancısını soymak için izleyen biri kadın 3 Kolombiyalı Julian Zapata Martinez (38), German Bernal Huertas (39) ve Liliana Gomez Osma (46)’de kiraladıkları 34 NS 7141 plakalı araçla, kuyumcu toptancısını takip etmeye başladı. Kolombiyalı 3 zanlı, Salı günü geceyi İzmir’de geçiren F.A., iş ortağı Ş.D.’yi kaldıkları otelde de takip etmeyi sürdürdü. 3 Mayıs Çarşamba günü İzmir’den yola çıkan F.A. ve Ş.D. içi altın ve mücevharat dolu araçlarıyla Kuşadası’na gelerek, Atatürk Anıtı yanındaki otoparka araçlarını park edip, Kuşadası çarşılarındaki müşterilerini dolaşmaya başladı. Takibi sürdüren Kolombiyalılar da tam bu arada devreye girip, içinde kimse olmayan park halindeki araca yaklaşıp, camlarını kardı. Bagajdaki altın ve mücevhere ulaşmak için koltukları da söküp yan yatıran şüpheliler, bagaj içindeki yaklaşık 750 bin lira değerindeki ziynet eşyalarını çalarak kaçtı.

3 Kolombiyalı 7 saat içinde yakalandı

Müşterilerinden sipariş alıp, otoparktaki araçlarının yanına gelen iki kuyumcu ise araçlarının soyulduğunu görünce büyük şok yaşadı ve hemen polisi aradı. F.A. ve Ş.D.’nin şikayeti üzerine harekete geçen Kuşadası Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği’ne bağlı ekipler, görgü tanıkları ve kamera kayıtlarını değerlendirerek, soygunun 34 NS 7141 plakalı araçla gelen 3 yabancı uyruklu tarafından yapıldığını ortaya çıkardı. Aracı takibe alan ve İstanbul’dan kiralandığını belirleyen Kuşadası Polisi, İstanbul’a doğru hareket halinde olduğunu da tespit ederek, İstanbul Polisi’ni uyardı. Şüpheli 3 kişi Fatih Vatan Caddesi’ne geldiğinde kullandıkları otomobil Plaka Takip Sistemi’ne (PTS) takıldı. Bunun üzerine polis ekipleri otomobili Fatih Vatan Caddesinde takibe alındı. Polislerin kendilerini takip ettiğini fark eden şüpheli 3 kişi polislerin dur ihtarına uymayarak kaçmaya başladı. Yaşanan kısa süreli kovalamacanın ardından otomobil’i Vatan Caddesi’nde durduran polis ekipleri şüphelileri yakaladı. Zanlıların soygun sırasında kullandıkları kiralık araç ise polis ekipleri tarafından Zeytinburnu Yedi Emin Otoparkı’na götürülürken, kimlikleri de tespit edilen Kolombiya uyruklu 3 şüpheli, Kuşadası Polisi tarafından teslim alındı.

İfadeleri alınıp mahkemeye sevk edildiler

Kuşadası polisi tarafından İstanbul’da teslim alınan Kolombiyalı 3 şüpheli, uçakla önce İzmir’e ardından da Kuşadası’na getirildi. Kuşadası’nda Cumhuriyet Savcısı tarafından sorgulanan 3 şüpheli, tutuklanması istemiyle mahkemeye sevk edildi. Soygunu işledikleri kamera kayıtlarıyla tespit edilen ve araçlarından da çalınan ziynet eşyalarının tümü bulunan 3 Kolombiyalı da ifadelerinde soygun yapmadıklarını iddia ederek, Kuşadası’na tatil için geldiklerini ancak beğenmedikleri için 10 dakika sonra geri döndüklerini iddia ettiler. (İHA)