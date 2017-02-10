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10 Şubat 2017
Kuşadası, Kuyucak

Kuyucak ve Kuşadası Muhtarlarından Çerçioğlu’na ziyaret

Kuyucak ve Kuşadası Mahalle muhtarları Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu’nu ziyaret etti.
Başkan Özlem Çerçioğlu, mahalle muhtarlarına ziyaretleri nedeniyle teşekkür etti. Başkan Çerçioğlu, toplantıda şimdiye kadar yapılan hizmetler hakkında bilgi verdi, bundan sonraki süreçte yapılacak olan hizmetleri anlattı.
Muhtarların vatandaşla kurumlar arasında köprü görevi üstlendiğini belirten Başkan Çerçioğlu, “Yönetimlerin en önemli ayağını muhtarlarımız oluşturur. Büyükşehir Belediyesi olarak her zaman muhtarlarımızın yanındayız. Karşılıklı fikir alışverişinde bulunuldu” diye konuştu. Başkan Çerçioğlu, vatandaşların istekleri doğrultusunda kaliteli hizmet vermeye devam edeceklerini belirterek, “Sosyal belediyecilik anlayışıyla bizim felsefemiz halk ister büyükşehir yapar. 17 ilçenin tamamında çalışıyoruz. Yatırım hamlemiz hızla devam etmekte. Tek amacımız Aydın halkına hizmet etmek” dedi.
Aydın Büyükşehir Belediyesi’nin başarılı çalışmaları ve Kuyucak ve Kuşadası’na yapılan hizmetler hakkında bilgiler alan muhtarlar, yapılan hizmetlerden dolayı gurur duyduklarını belirterek, muhtarların sorunlarıyla her zaman yakından ilgilenen Başkan Çerçioğlu’na teşekkür ettiler. Kuyucak Çobanisa mahalle muhtarı Şehmuz Mızrak başkan Çerçioğlu’na ziyaret anısına çiçek takdim etti. (İHA)

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