KUTO, Kuşadası Çarşılarında krize çare arıyor

Başta kruvaziyer turizmi olmak üzere Turizm sektöründe yaşanan sorunlar nedeniyle zor günler yaşayan Kuşadası esnafının içindeki bulunduğu durum Kuşadası Ticaret Odası’nın düzenlediği toplantıda ele alındı.

Kuşadası Belediye Başkanı Özer Kayalı ve Kuşadası Ticaret Odası Başkanı Serdar Akdoğan’ın da katıldığı toplantıda turistik çarşı esnafı acil çözüm gerektiğini belirterek, böyle devam etmesi halinde sorunların içinden çıkılmaz hale geleceğini vurguladı.

Bir gün önce de çarşı esnafıyla bir araya gelen Kuşadası Ticaret Odası Başkanı Serdar Akdoğan, yaşanan krizi çözmek için elbirliği için hareket edilmesi gerektiğini belirterek, “ Çarşılarımızda yaprak kıpırdamıyor. Kruvaziyer turizminde yaşanan iptaller turistik çarşı esnafımızı siftah yapamaz hale getirdi. Mutlaka başka alternatifler üretmeliyiz ve sokaklarımızı, çarşılarımızı canlandırmalıyız, ilgi odağı haline getirmeliyiz“ dedi.

Toplantıdan esnafın beklentilerini dinleyen Kuşadası Balediye Başkanı Özer Kayalı ise “30 geminin rezervasyonu Kuşadası için az da olsa bir can suyu olacaktır. Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından hazırlanan ve kruvaziyerlerle turist getiren işletmelere yönelik olarak yolcu başına 30 dolar teşvik verilmesini öngören paket onaylanacak olursa turizme büyük katkı sağlayacaktır. Şu an için bu zor süreci atlatabilmek ve Kuşadası’nı bir cazibe merkezi konumuna getirebilmek amacıyla yurtiçi ve yurtdışından gazetecileri davet ediyoruz. Tanıtım çalışmarına ara vermeden devam ediyoruz. Aydın’da bulunan bir çok kurumla beraber Aydın Turizm Tanıtma Platformu’nu kurduk ve sürekli bilgi alışverişinde bulunuyoruz” diye konuştu.

Bu arada, toplantının sonunda Orient Bazaar esnafı arasında koordinasyonu sağlamak ve sokağı canlandırmak amacıyla esnaf temsilcilerinden oluşan bir komisyon kurulmasına karar verildi. (İHA)