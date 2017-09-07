Kuşadası’nın kurtuluşunun 95. yıl dönümü kutlandı

Kuşadası’nın düşman işgalinden kurtuluşunun 95’inci yıldönümü, Kuşadası’nda coşkuyla kutlandı.

Kuşadası’nın kurtuluşu kutlamaları, esareti simgeleyen kız çocuğunun efeler tarafından kurtarılmasını anlatan temsili törenin ardından Kuşadası Kaymakamı Muammer Aksoy, Kuşadası Belediye Başkanı Özer Kayalı, Kuşadası Jandarma Komutanı Murat Şahin’in efeler ile birlikte Kuşadası Hükümet Konağı balkonundan halkı selamlaması ile başladı.

Kutlamalar, Atatürk Meydanı’nda düzenlenen resmi törenle devam etti. Törene Kuşadası Kaymakamı Muammer Aksoy, Kuşadası Belediye Başkanı Özer Kayalı, Kuşadası Jandarma Komutanı Yüzbaşı Murat Şahin, Sahil Güvenlik 311 2. Komutanı Mücahit Han, Adnan Menderes Üniversitesi Turizm Fakültesi Dekan Vekili Hakan Atay, Kuşadası Liman Başkanı Yaşar Karabacak, Belediye Meclis Üyeleri Ferah Sürekçi, Faik Alp, Fevziye Tekeroğlu, Hakan Turhan, Cem Arslan, siyasi parti ve sivil toplum örgütlerinin temsilcileri ile çok sayıda vatandaş katıldı.

Törende konuşan Belediye Başkanı Kayalı, Kuşadası’nın kurtuluşunun 95’inci yıldönümünü kutlamanın gurur ve mutluluğunu yaşadıklarını belirterek; “7 Eylül 1922’de elde edilen ve bizi bugünlere taşıyan bu zafer, işgali, kuşatmayı esareti reddederek bu zorlu sınavdan yüz akı ile çıkmayı başarmış kahraman bir ulusun evlatları olarak bizleri gururlandırmaya devam etmektedir. Tarihi boyunca esareti ve işgal altında yaşamayı hiçbir zaman kabul etmemiş olan Türk halkı, bundan 95 yıl önce Gazi Mustafa Kemal Atatürk önderliğinde destansı bir kurtuluş mücadelesi vermiş ve elde ettiği zaferle tüm dünyada emperyalizme karşı kazanılan ulusal bağımsızlığın sembolü haline gelmiştir. Ülkemizde kurtuluş günleri, askeri başarılar olmalarının ötesinde çok daha derin anlamlara sahiptir. Bu günler, çağdaş yaşamı ve demokrasiyi temsil eden Cumhuriyet rejiminin habercisidir. Monarşinin yerine demokrasiyi, tebaanın yerine yurttaşı, şeriatın yerine laikliği koyma amacıyla çıkılan çağdaşlık yolunda atılmış en önemli ve zorlu adımlardır. Bu noktada bizlere düşen, her sayfası fedakarlık ve kahramanlıkla dolu olan tarihimizde, inanç, azim ve kararlılıkla inşa edilen Cumhuriyetimizi korumak, tereddüt etmeksizin canlarını feda eden şehitlerimize layık olmak, 7 Eylül’ü bu kent için bir kurtuluş gününe dönüştüren aziz şehitlerimizin emanetlerine sahip çıkmak için durmaksızın çalışmaktır. Bu duygu ve düşüncelerle Kuşadası’nın düşman işgalinden kurtuluşunun 95’inci yıldönümünü kutluyor, başta Ulu Önderimiz Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere Kuşadası’nın kurtuluşuna öncülük eden Mahmut Esat Bozkurt ile bu ülke için canlarını feda etmekten çekinmeyen tüm şehitlerimizi rahmet, minnet ve şükran duyguları ile anıyorum” dedi.

Çeşitli halk oyunları gösterileri ve öğrenciler tarafından okunan kahramanlık şiirleri ile sona eren törenin ardından Başkan Kayalı, Kuşadası Askerlik Şubesi Başkanlığı ile Kuşadası Şehit ve Gazi Aileleri Yardımlaşma Derneği’ni ziyaret etti. (İHA)