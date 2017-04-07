Kuşadası’nda yer altı çöp konteynerlerinin sayısı artıyor

Kuşadası Belediyesi daha temiz ve modern bir Kuşadası yaratmak için yeraltı çöp konteynerlerinin sayısını artırıyor.

Temizlik İşleri Müdürlüğü tarafından üç noktaya daha 5 metreküp çöp alma kapasitesine ve 2,5 metre derinliğe sahip yer altı çöp konteyneri yerleştirildi.

Kuşadası Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü tarafından Cumhuriyet Mahallesi Muammer Ülgen ve Zeki Aydınlı sokaklar üzerine, görüntü ve çevre kirliliği yaratan, koku yayan eski tip konteynerler yerine yeni yeraltı konteyneri yerleştirildi. İlçe genelinde toplam sayısı 25’e ulaşan yeraltı konteynerleri sayesinde atıklar vinç aracılığıyla el değmeden toplanıyor. (İHA)