Kuşadası’nda turizm değerlendirme sempozyumu yapıldı

Kuşadası’nda turizm haftası etkinlikleri kapsamında “2016 Türk Turizminin Değerlendirilmesi, 2017 Yılından Beklentiler ve Turist Memnuniyetinin Arttırılması” başlıklı bir sempozyum düzenlendi.

Adnan Menderes Üniversitesi Kuşadası Turizm Fakültesi Çok Amaçlı Salonu’nda yapılan toplantıda turizmi yeniden harekete geçirebilecek yöntemler konuşuldu.

Turizm Haftası etkinlikleri kapsamında düzenlenen “2016 Türk Turizminin Değerlendirilmesi, 2017 Yılından Beklentiler ve Turist Memnuniyetinin Arttırılması ”başlıklı sempozyuma Kuşadası Kaymakamı Muammer Aksoy, Kuşadası Belediye Başkanı Özer Kayalı, ADÜ Turizm Fakültesi Dekan Yardımcısı Osman Eralp Çolakoğlu, Turizm Fakültesi öğrencileri ve öğretim üyeleri katıldı.

Sempozyumun açılışında konuşan ADÜ Turizm Fakültesi Dekan Yardımcısı Osman Eralp Çolakoğlu 2017 turizm sezonundan beklentilerin tamamen tükenmediğini belirterek “2016 turizm sezonunu kötü kapattık. 2017 sezonundan da beklentiler düşük olsa da umudumuz tükenmedi. Çalışarak değişik projelerle bu süreci atlatabiliriz. Bugün burada yaşanan krizle turizmde neleri kaybettik, neler sebep oldu ve bu süreçten çıkma yolları nelerdir bunları konuşacağız” dedi.

Çolakoğlu’nun ardından konuşan Kuşadası Belediye Başkanı Kayalı,Türkiye’nin turizm açısından Dünya’nın en kaliteli ve ekonomik destinasyonlarından biri olduğunu belirterek “Kuşadası, Türkiye’de en çok turist ağırlayan yerleşimlerden biriydi. Zaman içinde bu gücümüzü kaybettik. Bunun en belirgin nedeni sürdürülebilir turizm yöntemlerini kullanamamamız oldu. Gerek turizmde kullandığımız yanlış yöntemler, gerekse yaşanan bu krize sebep olan olaylardan ders çıkarıp turizmi canlandırma yollarını aramalıyız. Aydın Valimiz, Kaymakamımız ve Didim ilçesinde yetkililerin de içinde bulunduğu bir platform oluşturduk. Platformumuz bölgemizi bu krizden en az zararla çıkartmak için çalışıyor. Biz her zaman olduğu gibi gelen turiste kaliteli ve ekonomik hizmet sundukça bölge turizmimiz ayakta kalmaya devam edecektir” dedi. Açılışta konuşan Kuşadası Kaymakamı Muammer Aksoy ise turizmin gelişiminde tanıtım ve organizasyonun önemine değinerek “Kuşadası 1960’lı yıllarda Türk turizminin en önemli merkezlerinden biri haline gelmiş ve zaman içerisinde yanlış çalışmalardan dolayı eski değerini yitirmiştir. Biz bugün burada Kuşadası’nı eski günlerine nasıl döndürürüz onu konuşmalıyız. Türk turizmi olarak en büyük eksiğimiz değişen ve gelişen teknoloji ve uygulamalara ayak uyduramamamız oluyor. Ülke turizmi kötü günler yaşıyor fakat Kuşadası diğer turistik yerleşimler kadar kötü etkilenmedi. Kötünün iyisi durumundayız. Bu durumu iyi değerlendirip turizmi eski günlerine döndürebilmek için daha çok çalışmalıyız” dedi.

Prof. Dr. Alp Timur’un oturum başkanlığını yaptığı sempozyumda TÜRSAB Kuşadası Bölgesel Yürütme Kurulu Üyesi Şener Yılmazçelik, Aydın Turist Rehberleri Odası Başkanı İsa Levent Gürçavdı, Adnan Menderes Üniversitesi Öğretim Üyesi Funda Cengiz, Kuşadası Otelciler ve Yatırımcılar Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Ali Sönmez ve Tura Turizm Yetkilisi İlker Horozcu 2016 sezonunda kaybedilen turizm gelirleri 2017 sezonundan beklentiler ve turist memnuniyeti konularında görüşlerini bildirdi. (İHA)