Son Dakika

Son Haberler

logo

admin
20 Nisan 2017
Ekonomi, Kuşadası

Kuşadası’nda turizm değerlendirme sempozyumu yapıldı

Kuşadası’nda turizm haftası etkinlikleri kapsamında “2016 Türk Turizminin Değerlendirilmesi, 2017 Yılından Beklentiler ve Turist Memnuniyetinin Arttırılması” başlıklı bir sempozyum düzenlendi.
Adnan Menderes Üniversitesi Kuşadası Turizm Fakültesi Çok Amaçlı Salonu’nda yapılan toplantıda turizmi yeniden harekete geçirebilecek yöntemler konuşuldu.
Turizm Haftası etkinlikleri kapsamında düzenlenen “2016 Türk Turizminin Değerlendirilmesi, 2017 Yılından Beklentiler ve Turist Memnuniyetinin Arttırılması ”başlıklı sempozyuma Kuşadası Kaymakamı Muammer Aksoy, Kuşadası Belediye Başkanı Özer Kayalı, ADÜ Turizm Fakültesi Dekan Yardımcısı Osman Eralp Çolakoğlu, Turizm Fakültesi öğrencileri ve öğretim üyeleri katıldı.
Sempozyumun açılışında konuşan ADÜ Turizm Fakültesi Dekan Yardımcısı Osman Eralp Çolakoğlu 2017 turizm sezonundan beklentilerin tamamen tükenmediğini belirterek “2016 turizm sezonunu kötü kapattık. 2017 sezonundan da beklentiler düşük olsa da umudumuz tükenmedi. Çalışarak değişik projelerle bu süreci atlatabiliriz. Bugün burada yaşanan krizle turizmde neleri kaybettik, neler sebep oldu ve bu süreçten çıkma yolları nelerdir bunları konuşacağız” dedi.
Çolakoğlu’nun ardından konuşan Kuşadası Belediye Başkanı Kayalı,Türkiye’nin turizm açısından Dünya’nın en kaliteli ve ekonomik destinasyonlarından biri olduğunu belirterek “Kuşadası, Türkiye’de en çok turist ağırlayan yerleşimlerden biriydi. Zaman içinde bu gücümüzü kaybettik. Bunun en belirgin nedeni sürdürülebilir turizm yöntemlerini kullanamamamız oldu. Gerek turizmde kullandığımız yanlış yöntemler, gerekse yaşanan bu krize sebep olan olaylardan ders çıkarıp turizmi canlandırma yollarını aramalıyız. Aydın Valimiz, Kaymakamımız ve Didim ilçesinde yetkililerin de içinde bulunduğu bir platform oluşturduk. Platformumuz bölgemizi bu krizden en az zararla çıkartmak için çalışıyor. Biz her zaman olduğu gibi gelen turiste kaliteli ve ekonomik hizmet sundukça bölge turizmimiz ayakta kalmaya devam edecektir” dedi. Açılışta konuşan Kuşadası Kaymakamı Muammer Aksoy ise turizmin gelişiminde tanıtım ve organizasyonun önemine değinerek “Kuşadası 1960’lı yıllarda Türk turizminin en önemli merkezlerinden biri haline gelmiş ve zaman içerisinde yanlış çalışmalardan dolayı eski değerini yitirmiştir. Biz bugün burada Kuşadası’nı eski günlerine nasıl döndürürüz onu konuşmalıyız. Türk turizmi olarak en büyük eksiğimiz değişen ve gelişen teknoloji ve uygulamalara ayak uyduramamamız oluyor. Ülke turizmi kötü günler yaşıyor fakat Kuşadası diğer turistik yerleşimler kadar kötü etkilenmedi. Kötünün iyisi durumundayız. Bu durumu iyi değerlendirip turizmi eski günlerine döndürebilmek için daha çok çalışmalıyız” dedi.
Prof. Dr. Alp Timur’un oturum başkanlığını yaptığı sempozyumda TÜRSAB Kuşadası Bölgesel Yürütme Kurulu Üyesi Şener Yılmazçelik, Aydın Turist Rehberleri Odası Başkanı İsa Levent Gürçavdı, Adnan Menderes Üniversitesi Öğretim Üyesi Funda Cengiz, Kuşadası Otelciler ve Yatırımcılar Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Ali Sönmez ve Tura Turizm Yetkilisi İlker Horozcu 2016 sezonunda kaybedilen turizm gelirleri 2017 sezonundan beklentiler ve turist memnuniyeti konularında görüşlerini bildirdi. (İHA)

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR:  Kuşadası'nda silahlı çatışma

Share

BENZER HABERLER

ESKKK 2016’da Aydın ve Muğla esnafına 640 milyon kredi kullandırdı

ESKKK 2016’da Aydın ve Muğla esnafına 640 milyon kredi kullandırdı

Ege’nin otları her derde deva

Ege’nin otları her derde deva

Tütün ihracatçıları kaçakla etkin mücadele istiyor

Tütün ihracatçıları kaçakla etkin mücadele istiyor

Denizli’de hırsızlık yaptılar, Aydın’da yakalandılar

Denizli’de hırsızlık yaptılar, Aydın’da yakalandılar

8. ALAÇATI OT FESTİVALİ’NE ZİYARETÇİ AKINI

8. ALAÇATI OT FESTİVALİ’NE ZİYARETÇİ AKINI

Yardımsever görünen istismarc ılar engellileri isyan ettirdi

Yardımsever görünen istismarc ılar engellileri isyan ettirdi

Sosyal Medyada Bizi Takip Edin

Hava Durumu

Yağmur
Bugün 04/21 80%
Yağmur
Yağmur. En yüksek 16°C. Rüzgâr , 10 - 15 km/saat. Yağmur ihtimali %80. Yaklaşık ~ 12 mm yağmur yağışı.
Kapalı
Bugün 04/21 20%
Kapalı
Bulutlu. En düşük 9°C. Rüzgâr ve değişken.

Bültenimize abone olun

#

DÖVİZ BİLGİLERİ

  • Dolar

    3,6422

  • Euro

    3,9040

  • BIST

    92.039

  • Altın

    150,0149

#

EBEDÎ BAŞYAZARIMIZ (d. 1947 – ö. 2016)

Mustafa Çezik
YENİ YIL HAYIRLI OLSUN
#

YAZARLAR

Tüm Yazarlar
#

EN SON HABERLER

video

VİDEO GALERİ TÜMÜ

#

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

GAZETELERİN BAŞSAYFALARI

gazete manşetleri
Türkiye Kariyer Aydın iş ilanları
SOSYAL MEDYA
  • facebook
  • twitter
  • rss
  • google +
  • youtube
  • pinterest

© 2016 Mücadele Gazetesi Basın Yayın ve Tic. Ltd. Şti. - Tüm Hakları Saklıdır.

CLOSE

CLOSE