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25 Nisan 2017
Kültür Sanat, Kuşadası

Kuşadası’nda TSM korosundan İstanbul Şarkıları konseri

Kuşadası Belediyesi Türk Sanat Müziği Korosu, Ada Kültür Merkezi’nde düzenlenen “İstanbul Şarkıları” isimli bir konserle Kuşadalılarla buluştu.
Konseri çok sayıda sanatseverle birlikte Kuşadası Belediye Meclis Üyesi Zekeriya Tünk ve Kuşadası Erdoğan Öven Engelliler Köyü öğrencileri de izledi.
Kuşadası Belediyesi Türk Sanat Müziği Korosu tarafından İstanbul’u anlatan sanat musikisi eserlerinin icra edildiği konser katılımcıların yoğun beğenisini aldı. Oğuz Karlı’nın şefliğinde düzenlenen konserin ardından koro üyeleri ile Erdoğan Öven Engelliler Köyü sakinlerinin birlikte söyledikleri şarkılar sanatseverler tarafından ayakta alkışlandı. (İHA)

 

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