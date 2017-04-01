Kuşadası’nda trafik kazası

Kuşadası’nda meydana gelen trafik kazasında yol kenarında park halindeki bir araca çarparak takla atan ve ters dönen araçtaki anne ve oğlunun burnu bile kanamadı.

Edinilen bilgiye göre, Kuşadası çevre yolundaki Tütüncüler Kavşağı’ndan Günhan Arın Bulvarı’na dönen 09 BBF 11 plakalı özel bir otomobil, iddiaya göre aşırı hız ve dikkatsiz sonucu yol kenarında park halinde olan bir başka araca çarptı. Çarpma sırasında takla atan ve daha sonra yolun ortasında ters dönerek durabilen araçtaki anne ve oğlu, şans eseri kazadan yara almadan kurtuldu. Maddi hasar meydana gelenin ardından bulvar bir süre trafiğe kapatıldı. (İHA)