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07 Temmuz 2017
Asayiş, Kuşadası

Kuşadası’nda trafik kazası, 2 ölü

Kuşadası’nda meydana gelen trafik kazasında 20 yaşındaki iki genç arkadaş hayatını kaybetti.
Edinilen bilgiye göre, Kuşadası Kadınlar Denizi Mahallesi Boyalık Yolu Palmin kavşağında meydana gelen kazada, 20 yaşındaki Anıl Özbek ve 20 yaşındaki Mahir Oğuz Sarıoğlu isimli gençlerin bindiği motosiklet aşırı sürat nedeniyle orta refüjdeki ağaçlara çarptı. Mahir Oğuz Sarıoğlu olay yerinde hayatını kaybederken, Söke Devlet Hastanesi’ne kaldırılan Anıl Özbek de yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. (İHA)

 

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