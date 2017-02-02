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02 Şubat 2017
Kuşadası

Kuşadası’nda tekstil pazarı esnafından tepki

Kuşadası Belediyesi’nin açık alanlardaki pazar yerlerini bir araya toplamak amacıyla yap-işlet-devret modeliyle yaptırdığı kapalı pazar yerinde yaşanan sorunlar esnafın tepkisini çekti.
Otogar karşısında bulunan eski itfaiye alanına yapılan çok katlı pazaryeri, açıldığı günden beri gerekli sistem kurulmadığı için vatandaşların ve pazarcıların aralıksız şikâyetlerine konu olurken, belediyenin uygulamaları pazarcı esnafını ayaklandırdı.
Tezgâhlarını bu kez açmayan pazarcılar gerçekleştirdikleri pasif eylemin ardından basın açıklaması yaptı.
Tekstil pazarına gelen vatandaşlar ise geri dönmek zorunda kaldı.

Tezgahlarını açmayıp basın açıklaması yapan tekstil pazarı esnafı adına konuşan Kuşadası Pazarcı Esnafları Derneği Başkanı Mustafa Balcı, Pazar yerindeki sorunların çözülmediğini ve tüm faturanın pazarcı esnafına kesilmeye çalışıldığını söyledi.
Düzenlenen basın toplantısına Kuşadası Pazarcı Esnafları Derneği Başkanı Mustafa Balcı, Kuşadası Nazilli Sitesi ve Çevresi Pazar Yerleri Derneği Başkanı İbrahim Şahin, Söke Terziler ve Tuhafiyeciler Derneği Başkanı Mehmet Ali Kılınç ve Söke Manifaturacılar Derneği Başkanı İbrahim Erden ile tekstil pazarı esnafı katıldı. (İHA)

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