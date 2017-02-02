Kuşadası’nda tekstil pazarı esnafından tepki

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Tezgahlarını açmayıp basın açıklaması yapan tekstil pazarı esnafı adına konuşan Kuşadası Pazarcı Esnafları Derneği Başkanı Mustafa Balcı, Pazar yerindeki sorunların çözülmediğini ve tüm faturanın pazarcı esnafına kesilmeye çalışıldığını söyledi.
Düzenlenen basın toplantısına Kuşadası Pazarcı Esnafları Derneği Başkanı Mustafa Balcı, Kuşadası Nazilli Sitesi ve Çevresi Pazar Yerleri Derneği Başkanı İbrahim Şahin, Söke Terziler ve Tuhafiyeciler Derneği Başkanı Mehmet Ali Kılınç ve Söke Manifaturacılar Derneği Başkanı İbrahim Erden ile tekstil pazarı esnafı katıldı. (İHA)