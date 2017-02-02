Kuşadası’nda tekstil pazarı esnafından tepki

Kuşadası Belediyesi’nin açık alanlardaki pazar yerlerini bir araya toplamak amacıyla yap-işlet-devret modeliyle yaptırdığı kapalı pazar yerinde yaşanan sorunlar esnafın tepkisini çekti.

Otogar karşısında bulunan eski itfaiye alanına yapılan çok katlı pazaryeri, açıldığı günden beri gerekli sistem kurulmadığı için vatandaşların ve pazarcıların aralıksız şikâyetlerine konu olurken, belediyenin uygulamaları pazarcı esnafını ayaklandırdı.

Tezgâhlarını bu kez açmayan pazarcılar gerçekleştirdikleri pasif eylemin ardından basın açıklaması yaptı.

Tekstil pazarına gelen vatandaşlar ise geri dönmek zorunda kaldı.