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15 Şubat 2017
Kuşadası

Kuşadası’nda tarihi ev alevlere teslim oldu

Kuşadası’nda tarihi sit alanında çıkan yangında koruma altında bulunan iki katlı bir eski ev tamamen yanarken, alevler yaklaşık 2 saatte kontrol altına alınabildi.
Edinilen bilgiye göre, Kuşadası’nın eski evleriyle ünlü Camiatik Mahallesi Değirmen Sokak’ta iki katlı tarihi bir evde yangın çıktı. Evde ikamet edenlerin ısınmak için kullandığı elektrikli ısıtıcının devrilmesiyle çıkan yangın kısa sürede büyüdü. Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekiplerinin müdahale ettiği yangının çevredeki diğer evlere sıçramaması için büyük çaba sarf edildi. Yaklaşık 2 saatte kontrol altına alınan yangın sonucu iki katlı eski ev tamamen yanarken, sadece taş duvarları kaldı. İtfaiye ve polis ekipleri yangının ardından soruşturma başlattı.
Bilindiği gibi, bir çok kez yangın tehlikesi yaşayan Kuşadası’nın Camiatik Mahallesinde en son 1 Ocak 216 tarihinde çıkan büyük yangında 12 tarihi ev kül olmuştu. (İHA)

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