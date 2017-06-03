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03 Haziran 2017
Asayiş, Kuşadası

Kuşadası’nda şüphe üzerine durdurulan şahıs suç makinesi çıktı

Kuşadası’nda devriye gezen polis ekiplerinin şüphe üzerine durdurduğu bir şahıs suç makinesi çıktı. Yapılan araştırmada, 27 yaşındaki C.K.’nin kesinleşmiş 5 yıl hapsi bulunduğu ve ayrıca çeşitli mahkemeler tarafından 7 ayrı suçtan arandığı belirlendi.

Edinilen bilgiye göre, Ege Mahallesi’nde devriye gezen Kuşadası Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği’ne bağlı ekipler, şüphelendikleri şahsı durdurarak, kimlik kontrolü yapmak istedi. C.K. isimli şahsın yapılan soruşturmasında ise Aydın’nda işlediği bir suçtan dolayı 5 yıl kesinleşmiş hapis cezası olduğu ortaya çıktı. Değişik tarihlerde işlediği yağmalama, uyuşturucu kullanmak ve satmak, konut dokunulmazılığı ihlali, hırsızlık ve başkalarına ait mallara zarar vermek gibi 7 ayrı suçtan çeşitli mahkemeler tarafından da aranan C.K. polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Sağlık kontrolünden geçirilen firari zanlı C.K., Aydın Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi. (İHA)

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