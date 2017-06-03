Kuşadası’nda şüphe üzerine durdurulan şahıs suç makinesi çıktı

Edinilen bilgiye göre, Ege Mahallesi’nde devriye gezen Kuşadası Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği’ne bağlı ekipler, şüphelendikleri şahsı durdurarak, kimlik kontrolü yapmak istedi. C.K. isimli şahsın yapılan soruşturmasında ise Aydın’nda işlediği bir suçtan dolayı 5 yıl kesinleşmiş hapis cezası olduğu ortaya çıktı. Değişik tarihlerde işlediği yağmalama, uyuşturucu kullanmak ve satmak, konut dokunulmazılığı ihlali, hırsızlık ve başkalarına ait mallara zarar vermek gibi 7 ayrı suçtan çeşitli mahkemeler tarafından da aranan C.K. polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Sağlık kontrolünden geçirilen firari zanlı C.K., Aydın Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi. (İHA)