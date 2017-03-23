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23 Mart 2017
Kültür Sanat, Kuşadası

Kuşadası’nda “Somut Olmayan Kültürel Miras Müzesi” kurulacak

Kuşadası Belediye Meclisi’nde alınan karar doğrultusunda, Camiatik Mahallesi’nde bulunan Çalıkuşu Evi’nin Somut Olmayan Kültürel Miras Müzesi’ne dönüştürülmesi için harekete geçen Kuşadası Belediye Başkanı Özer Kayalı, Ankara Somut Olmayan Kültürel Miras Müzesi’ni ziyaret etti.
Kuşadası Belediyesi, ilçenin kültürel değerlerini korumak amacıyla başlattığı çalışmaları sürdürüyor. Kuşadası Belediye Meclisi Mart ayı toplantısında Reşat Nuri Güntekin’in ünlü romanı Çalıkuşu’ndaki en önemli kahramanlardan Feride Öğretmen’in yaşadığı ev olarak bilinen Çalıkuşu Evi’nin “Somut Olmayan Kültürel Miras Müzesi”ne dönüştürülmesi yönünde alınan kararı yaşama geçirmek üzere hazırlıklar sürerken Kuşadası Belediye Başkanı Özer Kayalı, Ankara Somut Olmayan Kültürel Miras Müzesi’ni ziyaret ederek incelemelerde bulundu. Kuşadası Belediye Başkan Yardımcısı Ayşe Şerifoğlu’nun da eşlik ettiği ziyarette, Altındağ Belediyesi ile Gazi Üniversitesi işbirliğinde geçtiğimiz yıl açılan Ankara Somut Olmayan Kültürel Miras Müzesi hakkında bilgi alan Başkan Kayalı, Kuşadası’nın binlerce yıllık bir kültürel mirasa sahip olduğuna dikkat çekerek “İlçemizin tarihi ana aksı üzerinde yer alan tarihi Kuşadası evlerinden Çalıkuşu Evi’ni somut olmayan kültürel miras müzesine dönüştürmek için çalışmalara başladık. Belediyemiz tarafından kurulacak olan bu müze Ege Bölgesi’nde ilk, Türkiye’de ise dördüncü olacak” dedi.
SOMUT OLMAYAN KÜLTÜREL MİRAS NEDİR?
Somut olmayan kültürel miras, UNESCO tarafından; toplulukların, grupların ve kimi durumlarda bireylerin, kültürel miraslarının bir parçası olarak tanımladıkları uygulamalar, temsiller, anlatımlar, bilgiler, beceriler ve bunlara ilişkin araçlar, gereçler ve kültürel mekânlar biçiminde tanımlanmaktadır. Kuşaktan kuşağa aktarılan bu miras, toplulukların ve grupların çevreleriyle, doğayla ve tarihleriyle etkileşimlerine bağlı olarak, sürekli biçimde yeniden yaratılır ve bu onlara kimlik ve devamlılık duygusu verir; böylece kültürel çeşitliliğe ve insan yaratıcılığına duyulan saygıya katkıda bulunur. (İHA)

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