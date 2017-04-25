Kuşadası’nda Sıtkı Fırat Fotoğraf Sergisi açıldı

Kuşadası Belediyesi İbramaki Sanat Galerisi, 2016 yılında hayatını kaybeden dünyaca ünlü fotoğraf sanatçısı Sıtkı Fırat’ın insan ve doğa temalı retrospektif fotoğraf sergisine ev sahipliği yapmaya başladı.

Türkiye Fotoğraf Sanatı Federasyonu (TFSF) ile Kuşadası Fotoğraf ve Sinema Sanatı Derneği (KUFSAD) tarafından açılan sergiye Kuşadası Kaymakamı Muammer Aksoy, Kuşadası Belediye Başkan Yardımcısı Ayşe Şerifoğlu, KUFSAD Başkanı Levent Köylü ve çok sayıda sanatsever katıldı. Sıtkı Fırat’ın farklı yıllarda Türkiye’nin çeşitli bölgelerinde çektiği 28 fotoğrafın yer aldığı serginin açılışında konuşan KUFSAD Başkanı Levent Köylü, Kuşadası’nın önemli bir sanatçının sergisine ev sahipliği yapmasının mutluluğunu yaşadığını belirterek Kuşadası Belediyesi’ne vekatkı sağlayan kurumlara teşekkür etti.

Ziyaretçiler tarafından büyük bir beğeni ile karşılanan “Sıtkı Fırat” fotoğraf sergisi, 30 Nisan tarihine kadar İbramaki Sanat Galerisinde gezilebilecek. (İHA)