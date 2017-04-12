Kuşadası’nda silahlı çatışma

Kuşadası ilçesine bağlı Davutlar Mahallesi’nde meydana gelen silahlı çatışmada 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı. Yaralılardan Faik Öner isimli şahsın hayatını kaybettiği olayda vücuduna 3 kurşun isabet eden diğer yaralı F.B.’nin de durumunun ağır olduğu ve yoğun bakıma kaldırıldığı öğrenildi.

Edinilen bilgiye göre, Davutlar Mahallesi’nde 2013 yılına kadar inşaat işleriyle uğraşan Faik Öner isimli kişi ile F.B. isimli kişi arasında eskiye dayalı bir husumetten dolayı silahlı kavga çıktı. Silahlı kavgada ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan Faik Öner hayatını kaybederken, F.B.’de ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede yoğun bakıma alındı. Kavga esansında olayla ilgilisi olmadığı belirtilen E.K. isimli şahsın da ayağından yaralandığı öğrenildi.

Polis tarafından el konulan olayın ardından F.B.’nin yanına hastaneye geldiği öğrenilen Y.B. de olayla ilgisi olduğu gerekçesi ile gözaltına alındığı belirtildi. Olayla ilgili soruşturmanın çok yönlü olarak sürdürüldüğü bildirildi. (İHA)