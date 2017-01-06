Son Dakika

HaberMatik V3.1

logo

admin
06 Ocak 2017
Kuşadası, Yaşam

Kuşadası’nda şiddetli fırtına

{CAPTION}

Kuşadası’nda hızı saatte 80 kilometreyi bulan kuvvetli fırtına ve kuvvetli gök gürültülü sağanak yağış Kuşadası’nda günlük yaşamı olumsuz etkiliyor.
Edinilen bilgiye göre, Kuşadası Körfezi’nde dün akşam başlayan sağanak yağmur ve fırtına tüm ilçede etkili olmaya başladı. Hızı saatte 80 kilometreyi bulan fırtına nedeniyle bazı ağaçlar devrildi, Kuşadası Liman başkanlığı tekne ve yatların denize açılmamasını istedi. Meteoroloji Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada, fırtına ve yağmurun tüm Ege Bölgesi’nde etkili olduğu kaydedilerek, “ Fırtına ve sağanak yağmur Cuma ve Cumartesi günleri de sürecek. Rüzgarın hızı Cumartesi günü de saatte 75 kilometreye kadar ulaşacak ve Cumartesi gecesi geç saatlerde etkisini kaybedecek. Kuvvetli yağış ve kuvvetli fırtınanın oluşturması muhtemel olumsuzluklara karşı denizcilerimizin ve balıkçılarımızın dikkatli ve tedbirli olması gerekmektedir” denildi. (İHA)

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR:  Kuşadası’nda korkutan yangın
Share

BENZER HABERLER

Aydın’dan 30 memur daha FETÖ’den ihraç edildi

Aydın’dan 30 memur daha FETÖ’den ihraç edildi

İSMET SEZGİN DOĞUM GÜNÜNDE ANILDI

İSMET SEZGİN DOĞUM GÜNÜNDE ANILDI

“HEPİMİZİN YÜREĞİNE FETHİ SEKİN İSMİ KAHRAMAN OLARAK KAZINDI”

“HEPİMİZİN YÜREĞİNE FETHİ SEKİN İSMİ KAHRAMAN OLARAK KAZINDI”

AGC Başkanı Şener İzmir’deki Terör Saldırısını Kınadı

AGC Başkanı Şener İzmir’deki Terör Saldırısını Kınadı

İzmir’de Bombalı Terör Saldırısı

İzmir’de Bombalı Terör Saldırısı

Aydın’da FETÖ’den gözaltına alınan hakim mahkemeye sevk edildi

Aydın’da FETÖ’den gözaltına alınan hakim mahkemeye sevk edildi

#

HAVA DURUMU

Aydın

    #

    DÖVİZ BİLGİLERİ

    • Dolar

      3,6480

    • Euro

      3,8433

    • BIST

      77.107

    • Altın

      137,5916

    #

    EBEDÎ BAŞYAZARIMIZ (d. 1947 – ö. 2016)

    Mustafa Çezik
    YENİ YIL HAYIRLI OLSUN
    #

    YAZARLAR

    Tüm Yazarlar
    #

    EN SON HABERLER

    video

    VİDEO GALERİ TÜMÜ

    #

    EN ÇOK OKUNAN HABERLER

    GAZETELERİN BAŞSAYFALARI

    gazete manşetleri

    NAMAZ VAKİTLERİ

    takvim
    Türkiye Kariyer Aydın iş ilanları
    SOSYAL MEDYA
    • facebook
    • twitter
    • rss
    • google +
    • youtube
    • pinterest

    © 2016 Mücadele Gazetesi Basın Yayın ve Tic. Ltd. Şti. - Tüm Hakları Saklıdır.

    CLOSE

    CLOSE