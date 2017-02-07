Kuşadası’nda pazarcıların eylemi sürüyor

Kuşadası Belediyesi’nin açık alanlardaki pazar yerlerini bir araya toplamak amacıyla yap-işlet-devret modeliyle yaptırdığı kapalı pazar yerinde, yaşanan sorunlara esnaf tepki göstermeye devam ediyor. Geçen hafta Çarşamba günü kurulan tekstil pazarı esnafının ardından bugün de Salı pazarı esnafı tezgahlarını açmadı.

Otogar karşısında bulunan eski itfaiye alanına yapılan çok katlı pazaryeri, açıldığı günden beri gerekli sistem kurulmadığı için vatandaşların ve pazarcıların aralıksız şikâyetlerine konu olurken, belediyenin uygulamaları pazarcı esnafını ayaklandırmış ve ilk olarak geçen hafta içinde Çarşamba günleri kurulan tekstil pazarı esnafı tezgah açmamıştı. Sorunların devam etmesi ve çözülmemesi üzerine bugün de sebze-meyve satılan Salı pazarı esnafı tezgah açmama eylemine katıldı. Pazarcılar tezgah açmayınca, Salı pazarına gelen vatandaşlar ise geri dönmek zorunda kaldı.

Tezgahlarını açmayan Salı pazarı esnafı adına konuşan Sökeli pazarcı Ali Can Tek, pazar yerindeki sorunların çözülmediğini ve tüm faturanın pazarcı esnafına kesilmeye çalışıldığını belirterek, belediyeden çözüm beklediklerini söyledi. (İHA)