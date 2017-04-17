Kuşadası’nda Oyunu kullanan denize koştu

Kuşadası’nda referandum sonuçları kesinleşti.

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’nin oylandığı referandumtda Kuşadası’nda 208 sandıkta 79 bin 721 seçmen oy kullandı.

Tamamı açılan sandıklara göre Kuşadası’nda seçmenin yüzde 24.78’i evet, yüzde 75.21’i ise hayır oyu kullandı.

Oyunu kullanan denize koştu

Bu arada, Kuşadası’nda gün boyu devam eden oy kullanma işleminin ardından oyunu kullanan vatandaşların bir kısmı denize koştu.