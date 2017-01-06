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06 Ocak 2017
Eğitim, Kuşadası, Yaşam

Kuşadası’nda okulun çatısı uçtu, 1 çocuk hafif yaralandı

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Kuşadası’nda şiddetli fırtına nedeniyle bir okulun çatısı uçtu, bir çocuk hafif şekilde yaralandı.
Edinilen bilgiye göre, dün geceden beri Kuşadası’nı etkisi altına ve hızı saatte 80 kilometreyi bulan şiddetli fırtına nedeniyle Kuşadası İbrahim Zeki Emgin İlkokulu’nun kantin bölümünün çatısı uçtu. Öğretmen ve öğrencilerin okul içinde olması nedeniyle bir tehlikenin atlatıldığı olay sırasında kantini işletmecisinin oğlu hafif şekilde yaralandı. Büyük korku yaratan olayın ardından polis, itfaiye ve zabıta ekipleri olay yerine gelerek, okulun bahçesinde önlem aldı. Ardından da tüm bahçeye dağılan çatı parçaları ve enkazın kaldırılma çalışmaları başlatıldı.
Bu arada ilçede fırtına ile birlikte şiddetli yağış nedeniyle sel baskınları yaşanmaya başladı. Ekipler çalışmalarına devam ediyor. (İHA)

 

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