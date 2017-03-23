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23 Mart 2017
Kültür Sanat, Kuşadası

Kuşadası’nda ‘Obua Çello Piyano’ resitali

Kuşadası Belediyesi İbramaki Sanat Galerisi muhteşem bir klasik müzik dinletisine ev sahipliği yaptı.
Çelloda Özgür Elgün, piyanoda Aleksander Mekaev, obuada Damla Tuncer’in yer aldığı dinleti, Kuşadalı sanatseverler tarafından büyük bir beğeni ile karşılandı.
“İbramaki Sanat Galerisi Resitalleri” kapsamında düzenlenen dinletide Elgün, Mekaev ve Tuncer’in seslendirdikleri Astor Piazzolla’nın Adis Nonino ve G. Marcello’nın Andante&Allegro isimli eserleri salonu dolduran izleyiciler tarafından ayakta alkışlandı. (İHA)

 

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