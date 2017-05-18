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18 MayÄ±s 2017
KÃ¼ltÃ¼r Sanat, KuÅŸadasÄ±

KuÅŸadasÄ±â€™nda mÃ¼zikal gecesi

KuÅŸadasÄ± Belediyesinin katkÄ±larÄ±yla Adnan Menderes Ãœniversitesi GÃ¼zel Sanatlar EÄŸitim FakÃ¼ltesi MÃ¼zik Ã–ÄŸretmenliÄŸi Ana Bilim DalÄ± Ã–ÄŸrencileri tarafÄ±ndan hazÄ±rlanan “MÃ¼zikalden MÃ¼zikale” adlÄ± gÃ¶steri, sanatseverlere unutulmaz bir gece yaÅŸattÄ±.Â 
KuÅŸadasÄ± Belediyesi Erkan YÃ¼cel Sahnesinde sergilenin mÃ¼zikali, AydÄ±n eski Vali YardÄ±mcÄ±sÄ± Mustafa Ayhan, KuÅŸadasÄ± Belediye BaÅŸkan YardÄ±mcÄ±sÄ± Remzi Ã‡engel ve Ã§ok sayÄ±da sanatsever izledi. Broadway mÃ¼zikalinden uyarlanan 1965 ABD yapÄ±mÄ± “NeÅŸeli GÃ¼nler” adlÄ± film mÃ¼zikalinde yer alan The Lonely Goatherd, So Long Farewell, Do-re-mi, Sixteen Going On Seventeen adlÄ± eserlerin sergilendiÄŸi mÃ¼zikal gÃ¶sterisi izleyicilerin bÃ¼yÃ¼k beÄŸenisini aldÄ±. Grease ve Cabaret MÃ¼zikali’nin de yer aldÄ±ÄŸÄ± gece, klasik mÃ¼zik bestecisi ve orkestra ÅŸefi Musa GÃ¶Ã§men tarafÄ±ndan geleneksel TÃ¼rk motiflerinin kullanÄ±lmasÄ±yla Ã§aÄŸdaÅŸ bir anlatÄ±m kazandÄ±rÄ±lan “Kanto Ä°stanbul” isimli drama mÃ¼zikali ile sona erdi.
SolistliÄŸini Vasfi Ã‡ilingir, Olcay Åžahin, Elif Hande YÄ±lmaz, Furkan Ã–zkan, Elif GassaloÄŸlu, Samet Can GÃ¶kduman, Buse Uryan, KÃ¼bra Kunduz, Baran DoÄŸuÅŸ DaloÄŸlu, Arda Ã–ztÃ¼rk ve BÃ¼ÅŸra Arslan’Ä±n yaptÄ±ÄŸÄ±, orkestrada Peter Mekaev, Batuhan Ã‡avdar, Sevcan Ã‡elik, UlaÅŸ Keskin, Orhan Aytekin ve OgÃ¼n KeklikoÄŸlu’nun yer aldÄ±ÄŸÄ±, koristliÄŸini ise Sultan Arslan, Ezgi AÅŸÄ±r, NazlÄ±can BasmacÄ± TuÄŸÃ§e Sicim, Ä°rem Ä°ncekulak, DoÄŸuÅŸ GÃ¼ltekin, YalÃ§Ä±n Balon, Cihan Kemal KoÃ§, HÃ¼seyin Soysal, Ertan GÃ¶ker Gezer, Recep Yatman, Selin Sevil ile SÄ±rma Kalkan’Ä±n yaptÄ±ÄŸÄ± mÃ¼zikal gecesinin sonunda izleyiciler sanatÃ§Ä±larÄ± ayakta alkÄ±ÅŸladÄ±. (Ä°HA)

Ä°LGÄ°NÄ°ZÄ° Ã‡EKEBÄ°LÄ°R:  DÃ¼nya basÄ±nÄ±ndan Didim Vegfestâ€™e bÃ¼yÃ¼k ilgi

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