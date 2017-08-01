Son Dakika

Son Haberler

logo

admin
01 Ağustos 2017
Kültür Sanat, Kuşadası

Kuşadası’nda “Mübadele Fotoğrafları” sergisi

Kuşadası Belediyesi İbramaki Sanat Galerisi Aydın Eğitim ve Kültür Derneği tarafından hazırlanan “Mübadele Fotoğrafları” sergisine ev sahipliği yapmaya başladı.
Aydın Eğitim ve Kültür Derneği arşivinde yer alan mübadele dönemlerine ait fotoğraflar sergi açılışına katılan sanatseverlerin yoğun beğenisini aldı.
Çeşitli mübadele dönemlerine ait fotoğrafların yer aldığı serginin açılışına çok sayıda sanatseverle birlikte Kuşadası Belediye Başkan Yardımcısı Ayşe Şerifoğlu da katıldı. Sergi açılışında konuşan Aydın Eğitim ve Kültür Derneği Başkanı Musa İlhan, Türklerin yüz yıllardır mübadelelere maruz kaldığına dikkat çekerek “ Sergimizde Türklerin yaşadığı her mübadele dönemine ait fotoğraf yer almaktadır. İnsanların o dönemlerde yaşadığı sıkıntıları sizlere aktarmak istedik. Aydın Eğitim ve Kültür Derneği olarak bu tarz çalışmalar yapmaya devam edeceğiz. Bizlere verdiği destekten dolayı Kuşadası Belediyesi’ne teşekkür ederiz” dedi.
Aydın Eğitim ve Kültür Derneği tarafından hazırlanan “Mübadele Fotoğrafları” sergisi 5 Ağustos tarihine kadar Kuşadası Belediyesi İbramaki Sanat Galerisi’nde görülebilir. (İHA)

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR:  İl Koordinasyon Kurulu Kuşadası’nda toplanıyor
Share

BENZER HABERLER

BAYDAR, KAYMAKAM İMAMLARI MECLİS GÜNDEMİNE TAŞIDI

BAYDAR, KAYMAKAM İMAMLARI MECLİS GÜNDEMİNE TAŞIDI

Türkiye’nin İlk Kadın Bakanından Çerçioğlu’na ziyaret

Türkiye’nin İlk Kadın Bakanından Çerçioğlu’na ziyaret

“BIÇAK KEMİĞE DAYANDI SABRIMIZ TAŞIYOR”

“BIÇAK KEMİĞE DAYANDI SABRIMIZ TAŞIYOR”

“BU DÜZENLEMEYİ DERHAL GERİ ÇEKİN”

“BU DÜZENLEMEYİ DERHAL GERİ ÇEKİN”

“YARGILANACAK, HİÇ KAÇARI YOK”

“YARGILANACAK, HİÇ KAÇARI YOK”

“MÜFTÜLERE NİKAH, ANAYASAYA AYKIRIDIR, LAİKLİĞE SALDIRIDIR”

“MÜFTÜLERE NİKAH, ANAYASAYA AYKIRIDIR, LAİKLİĞE SALDIRIDIR”

Sosyal Medyada Bizi Takip Edin

Hava Durumu

Açık
Bugün 08/02 10%
Açık
Genel Olarak Açık. Çok sıcak. En yüksek 36°C. KD rüzgâr BKB değişiyor, 15 - 25 km/saat.
Açık
Bugün 08/02 20%
Açık
Genel Olarak Açık. En düşük 20°C. BGB rüzgâr D değişiyor, 15 - 25 km/saat.

Bültenimize abone olun

#

DÖVİZ BİLGİLERİ

  • Dolar

    3,5312

  • Euro

    4,1681

  • BIST

    106.147

  • Altın

    143,7969

#

EBEDÎ BAŞYAZARIMIZ (d. 1947 – ö. 2016)

Mustafa Çezik
YENİ YIL HAYIRLI OLSUN
#

YAZARLAR

Tüm Yazarlar
#

EN SON HABERLER

video

VİDEO GALERİ TÜMÜ

#

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

GAZETELERİN BAŞSAYFALARI

gazete manşetleri
Türkiye Kariyer Aydın iş ilanları
SOSYAL MEDYA
  • facebook
  • twitter
  • rss
  • google +
  • youtube
  • pinterest

© 2016 Mücadele Gazetesi Basın Yayın ve Tic. Ltd. Şti. - Tüm Hakları Saklıdır.

CLOSE

Sahibinden Satılık Mercedes Sprinter

-->

CLOSE