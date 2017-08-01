Kuşadası’nda “Mübadele Fotoğrafları” sergisi

Kuşadası Belediyesi İbramaki Sanat Galerisi Aydın Eğitim ve Kültür Derneği tarafından hazırlanan “Mübadele Fotoğrafları” sergisine ev sahipliği yapmaya başladı.

Aydın Eğitim ve Kültür Derneği arşivinde yer alan mübadele dönemlerine ait fotoğraflar sergi açılışına katılan sanatseverlerin yoğun beğenisini aldı.

Çeşitli mübadele dönemlerine ait fotoğrafların yer aldığı serginin açılışına çok sayıda sanatseverle birlikte Kuşadası Belediye Başkan Yardımcısı Ayşe Şerifoğlu da katıldı. Sergi açılışında konuşan Aydın Eğitim ve Kültür Derneği Başkanı Musa İlhan, Türklerin yüz yıllardır mübadelelere maruz kaldığına dikkat çekerek “ Sergimizde Türklerin yaşadığı her mübadele dönemine ait fotoğraf yer almaktadır. İnsanların o dönemlerde yaşadığı sıkıntıları sizlere aktarmak istedik. Aydın Eğitim ve Kültür Derneği olarak bu tarz çalışmalar yapmaya devam edeceğiz. Bizlere verdiği destekten dolayı Kuşadası Belediyesi’ne teşekkür ederiz” dedi.

Aydın Eğitim ve Kültür Derneği tarafından hazırlanan “Mübadele Fotoğrafları” sergisi 5 Ağustos tarihine kadar Kuşadası Belediyesi İbramaki Sanat Galerisi’nde görülebilir. (İHA)