Kuşadası’nda minik öğrencilerin sertifika sevinci

Son Dakika
Kuşadası Belediyesi Kadın Danışma Merkezi tarafından okul öncesi çocuklara yönelik olarak düzenlenen eğitim programına katılan miniklere sertifikaları verildi.
Eğitimlere katılan 6 minik öğrenci sertifika heyecanını Kuşadası Belediyesi Sosyal Yardım İşler Müdürlüğü tarafından düzenlenen kahvaltıyla kutladı.
Düzenlenen kahvaltılı sertifika törenine Kuşadası Belediye Başkan Vekili Fevziye Tekeroğlu, Kuşadası Belediye Başkan Yardımcısı Ayşe Şerifoğlu, Belediye Meclis Üyeleri Ferah Sürekçi, Filiz Üyücü Kuşadası Belediyesi Sosyal Yardım İşler Müdürü Hüsnü Yalçın ve öğrenci velileri katıldı. Eğitimlere katılan miniklere sertifikalarını veren Başkan Vekili Tekeroğlu, Başkan Yardımcısı Şerifoğlu ve Belediye Meclis Üyeleri törenin ardından öğrencilere mini scooter hediye etti. (İHA)