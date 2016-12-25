Kuşadası’nda ‘Mahmut Esat Bozkurt’ paneli

Türkiye’nin ilk adalet bakanı Kuşadalı Mahmut Esat Bozkurt için Kuşadası’nda panel düzenlendi.

Mahmut Esat Bozkur’un ölümünün 73’üncü yılı dolayısıyla yapılan anma etkinlikleri kapsamında Atatürkçü Düşünce Derneği Kuşadası Şubesi tarafından Kuşadası Belediyesi’nin katkılarıyla Erkan Yücel Sahnesi’nde bir panel düzenlendi. “Ölümünün 73’üncü Yıl Dönümünde Kuşadalı Mahmut Esat Bozkurt” isimli panele tanınmış akademisyenler Prof Dr. Süheyl Batum, Prof Dr. Bülent Çukurca ve Aydın Baro Başkanı Av. Gökhan Bozkurt konuşmacı olarak katıldı.

Oturum Başkanlığını ADD Ege Bölge Sorumlusu Tolga Kale’nin yaptığı paneli aralarında Kuşadası Belediye Başkanı Özer Kayalı’nın da bulunduğu davetliler izledi. Panelin açılışında konuşan Kuşadası Belediye Başkanı Kayalı, Mustafa Kemal Atatürk, Mahmut Esat Bozkurt ve diğer silah arkadaşlarının mirası olan Türkiye Cumhuriyeti’nin sonsuza kadar korunması gerektiğini belirterek” Ülkemizin içinden geçtiği zor süreçte tüm ilerici güçlerin bir olması gerekiyor. Ulu önderimiz Gazi Mustafa Kemal, Mahmut Esat Bozkurt ve ülkemizin kurtuluş mücadelesinde büyük rol oynayan diğer kahramanların bize mirası olan Cumhuriyeti sonsuza kadar koruyup savunmalıyız. Bu süreçte tüm demokratları, ilericileri ve aydınları birlikte hareket ederken görmeyi umuyorum. Böyle bir günde Mahmut Esat Bozkurt’u ve diğer mücadele arkadaşlarını anmamızı sağlayan Atatürkçü Düşünce Derneği Kuşadası Şubesi yöneticilerine çok teşekkür ederim” dedi.

Panelin ilk konuşmacısı Prof Dr. Bülent Çukurca, Bozkurt’un her şeyden önce iyi bir halk adamı olduğuna dikkat çekerek “Mahmut Esat çok güzel zeybek oynardı, davulu zurnayı çok severdi, çift sürerdi, Kuşadası’ndaki zeytinliğinde bol bol vakit geçirirdi, halkla ve Kuvay-i Milliye’de birlikte hareket ettiği yoldaşlarıyla sık sık bir araya gelip ülke gidişatını konuşurdu. Mahmut Esat her şeyden önce bir halk adamıydı. Bunların yanı sıra Bozkurt, önemli bir devlet adamıydı. Mahmut Esat, Medeni Hukuk ve kadının özgürleşmesinde büyük rol oynamış, Türkiye Cumhuriyeti’nin modern bir medeniyet haline gelmesi için ciddi çaba göstermiştir” dedi.

Panelin ikinci konuşmacısı Aydın Baro Başkanı Av. Gökhan Bozkurt ise Mahmut Esat’ın Türk Hukuku’nun kurucusu olduğunun altını çizerek “Bir avukat olarak, Türk Medeni Kanunu’nun fikir babası Mahmut Esat Bozkurt’u aramızdan ayrılışının 73’üncü yıl dönümünde saygı, sevgi ve özlemle anıyorum. Mahmut Esat Bozkurt Türkiye Cumhuriyeti’nin temel taşlarından olan Medeni Hukuk, Kabotaj Kanunu gibi çok önemli yeniliklere öncülük yapmış büyük bir devlet adamıdır. Henüz Avrupa ülkeleri kadına seçme ve seçilme hakkı vermemişken Mahmut Esat’ın Cumhuriyetimize kazandırdığı medeni kanun sayesinde Türk Kadını o yıllarda özgürleşmiştir” dedi.

Panelin son konuşmacısı Prof Dr. Süheyl Batum ise Bozkurt’un Türk Devrimine büyük fayda sağladığını belirterek “Öncelikle güzel davetlerinden dolayı Atatürkçü Düşünce Derneği Kuşadası Şubesi ve Kuşadası Belediyesi’ne çok teşekkür ederim. Mahmut Esat Bozkurt Türk Devriminin en önemli aktörlerinden biridir. Atatürkçülük ve Kemalizim’in oluşmasına büyük fayda sağlamıştır. Ulu önderimiz Mustafa Kemal Atatürk’e ilkelerini oluşturduğu esnada yardımcı olmuştur. Onların bize mirası olan Cumhuriyeti korumak için tüm Atatürkçü yurttaşların bugün direnmesi gerekmektedir. Ben Cumhuriyetimizin sonsuza kadar yaşayacağına inanıyorum” dedi. (İHA)