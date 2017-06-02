Kuşadası’nda mahallelerdeki yol yapım çalışmaları devam ediyor

Kuşadası Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü, Cumhuriyet, Kadınlar Denizi ve Karaova mahallelerinde yol yapım çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Havaların ısınması ile birlikte yol yapımına hız veren Kuşadası Belediyesinin çalışmaları vatandaşlar tarafından büyük bir memnuniyetle karşılanıyor.

Cumhuriyet Mahallesi İstanköylü Sokak’ta sürdürülen parke döşeme işlemini tamamlayan Kuşadası Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü’ne bağlı ekipler, Kadir Kırhan Sokak’ta parke, kaldırım ve bordür çalışması için zemin düzenleme ve hafriyat çalışmasına başladı. Cumhuriyet Mahallesinde yapılan yol çalışması, Toros Ahmet, Mustafa Vapurlu, Beyazgül, Kalender Mustafa, Avcı ve 4’üncü Sokak’ta devam edecek. Kadınlar Denizi Mahallesi 27’nci Sokak’ta başlayan kaldırım çalışması sürerken Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri Karaova Mahallesi 2’inci Sokak’ta da kaldırım döşemeye başladı. Kaldırım çalışmasının tamamlanmasının ardından bölgeye sıcak asfalt dökülecek.

Karaova Mahallesi 2. Sokak’ta sürmekte olan çalışmayı inceleyerek bilgi alan Kuşadası Belediye Başkanı Özer Kayalı, yetki alanları içerisinde bulunan yol ve kaldırımların fiziki koşullarını iyileştirmek amacıyla son 3 yıldır sürdürülen çalışmaların sezon boyunca devam edeceğini belirtti. (İHA)