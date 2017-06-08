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08 Haziran 2017
Kültür Sanat, Kuşadası

Kuşadası’nda Latmos Belgeseli gösterimi yapıldı

Genç yönetmen Yavuz Pullukçu’nun “Latmos” isimli belgesel filmi, Dünya Çevre Günü etkinlikleri kapsamında düzenlenen özel gösterimle Kuşadalı izleyiciyle buluştu.
Beşparmak Dağları’nda yer alan 8 bin yıllık Antik Latmos Kenti’nin geçmişten günümüze kadar gelen kültürel zenginliklerini anlatan belgesel film izleyenlerin yoğun beğenisini aldı.
Kuşadası Belediyesi Ada Kültür Merkezi’nde gerçekleşen “Latmos” belgeseli özel gösterimine çok sayıda Kuşadalının yanı sıra Kuşadası Belediye Başkanı Özer Kayalı, eşi Nil Kayalı ve EKODOSD Başkanı Bahattin Sürücü de katıldı.
Gösterim sonrası filmin çekilme öyküsünü seyircilerle paylaşan yönetmen Yavuzf Pullukçu, bölge halkının Beşparmak Dağları ve çevresinde kurulan maden ocaklarından rahatsızlık duyduğunu vurguladı. Pullukçu ayrıca Latmos’un önemli kültürel ve doğal zenginliklere sahip olduğunu ve bölgenin koruma altına alınması gerektiğini belirtti.
Pullukçu’nun ardından konuşan Başkan Kayalı ise “ Dünya Çevre Günü’nde böyle bir etkinlikte siz Kuşadalı doğasever dostlarımızla birlikte olmak benim için çok önemli. Biz Kuşadası Belediyesi olarak her türlü doğa ve çevre tahribatına karşıyız. Yeniköy Mahallemizde bir taş ocağı yapılmak isteniyor. Şimdi buna karşı bir mücadele içerisindeyiz. Latmos’ta uygulanan doğa tahribatının da bir an önce son bulması ve bölgenin koruma altına alınmasını diliyorum” dedi.
Beşparmak Dağları’nda yer alan 8 bin yıllık Antik Latmos Kenti’nin doğal ve kültürel değerleriyle bölgede uygulanan doğa tahribatını konu alan “Latmos” belgeselinin yönetmenliği Yavuz Pullukçu, görüntü yönetmenliği Baran Vardar, danışmanlığı Bahattin Sürücü, senaristliği ise Hasan Cüneyt Bozkurt’a ait. (İHA)

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