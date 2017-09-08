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08 Eylül 2017
Kültür Sanat, Kuşadası

Kuşadası’nda kurtuluş konseri

Kuşadası’nın düşman işgalinden kurtuluşunun 95’inci yıldönümü kutlamaları kapsamında İncesaz ve Kuşadası Belediyesi Oda Orkestrası tarafından konser verildi. Kuşadası Belediyesi tarafından düzenlenen konsere vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.
İsmail Cem Barış ve Dostluk Meydanı’nda düzenlenen konsere Kuşadası Belediye Başkan Vekili Zekeriya Tünk, Kuşadası Belediye Başkan Yardımcısı Ayşe Şerifoğlu, Kuşadası Belediye Meclis Üyesi Ferah Sürekçi ve çok sayıda vatandaş katıldı. Şef Hakkı Öztürk yönetiminde gerçekleşen konserin solistliğini Ezgi Köker ve Bora Ebeoğlu yaptı. Tanburda Murat Aydemir, kanunda Taner Sayacıoğlu, kemençede Emre Erdal, vurmalı çalgılarda Türker Çolak, basgitarda Akın Aral, kontrbasda Volkan Hürsever ve gitarda Cengiz Onural’ın yer aldığı İncesaz ekibi, Bana bir Masal Anlat Baba, Çok Aşığın Var Diyorlar, Kalbimdeki Deniz gibi şarkılarıyla dinleyenlere keyifli anlar yaşattı. (İHA)

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