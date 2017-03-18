Kuşadası’nda Kur’an-ı Kerim içerisinde saklanmış silah bulundu

Kuşadası’nda yolda yürürken şüphe üzerine durdurulan bir kişinin sırt çantasında Kuran-ı Kerim’in içine gizlenmiş bir silah bulundu.

Edinilen bilgiye göre, Kuşadası Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği’ne bağlı ekipler, Cumhuriyet Mahallesi Rıfat Arın Sokak’ta sırt çantasıyla yürüyen M.U.K.’yı şüphe üzerine durdurdu. Yapılan aramada, M.U.K.’nin sırt çantasında bulunan Kuran-ı Kerim’in sayfaları kesilerek içerisine yerleştirilmiş, 9 milimetre çapında tabanca ile 2 şarjör ve 34 mermi ele geçirildi. (İHA)