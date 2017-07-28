Kuşadası’nda köylülerden taş ocağı eylemi

Kuşadası’na bağlı Yeniköy’de taş ocağı yapılması yönündeki girişimler köylüler tarafından protesto edildi.

Yeniköy merkezine 300 metre mesafe bulunan Maden Dağı bölgesinde taş ocağı açılması yönünde izin verilmesinin ardından köylüler ve çevreciler idare mahkemesine başvurarak taş ocağı ruhsatının iptal edilmesini istemişti.

Yürütmeyi durdurma ve iptal istemiyle açılan dava kapsamında Aydın İdare Mahkemesi tarafından görevlendirilen bilirkişi heyetinin bugün yaptığı inceleme sırasında köylüler pankartlar açarak, Kuşadası-Çamlık yolu üzerinde eylem yaptı.

Biyolojik çeşitlilik açısından bölgenin en zengin alanlarından biri olan Kuşadası’nın Yeniköy Mahallesi’nde açılması düşünülen taş ocağı için, Yeniköy halkının açmış olduğu yürütmeyi durdurma davasıyla ilgili, mahkeme ve bilirkişi heyeti alanda inceleme yaptı.

Bilirkişi heyetinin incelemesi sırasında köyde başlayan eyleme katılarak, taş ocağının yapılması düşünülen Madentepe’ye kadar toplu halde yüründü.

Kadınların ağırlıklı olarak katıldığı eyleme katılan köylüler, Madentepe’ye taş ocağı açtırmamaya, her türlü hukuksal mücadeleye devam edeceklerini söyledi. Kuşadası’nda yapılan safari turlarının geçiş noktalarından biri olan Madentepe’den geçen turistler de, eylemcilere destek oldular.