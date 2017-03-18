Kuşadası’nda KİHEP’in ikinci dönemi tamamlandı

Kuşadası Belediyesi ve Kadının İnsan Hakları Yeni Çözümler Derneği işbirliği ile geçtiğimiz yıl iki dönem halinde 65 kadına verilen Kadının İnsan Hakları Eğitimi Programı’nın (KİHEP)yeni dönem eğitimleri Kuşadası Fatma Özel Arabul Kültür Merkezi’nde (KUAKMER) düzenlenen bir kapanış programı ile sona erdi.

KİHEP kapsamında Kuşadası Belediyesi Kadın Danışma Merkezi’nde sosyolog olarak görev yapan Elif Urgancı ve Sosyal Hizmet Uzmanı Ayşe Gülgün tarafından 16 hafta boyunca 35 kadına maruz kaldıkları cinsiyet ayrımcılığı, karşılaştıkları insan hakkı ihlalleri ve sahip oldukları yasal haklar konularında bilgi verildi. Ayrıca eğitime katılan kadınlar tarafından “Yerel Örgütlenme Girişim Planı” başlığı altında yapılan sunumda, kadınların örgütlenme sorunlarının çözümü ele alındı. (İHA)