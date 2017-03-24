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24 Mart 2017
Asayiş, Güncel, Kuşadası

Kuşadası’nda kayıp göçmenleri arama çalışması sürüyor

Kuşadası Körfezi’nde 5’i çocuk 12 Suriyeli göçmenin hayatını kaybetmesiyle sonuçlanan bot faciasının ardından sahil güvenlik ekipleri, kayıp olan 3 göçmenin bulunması için havadan ve karadan arama çalışmalarını sürdürüyor. Hayatını kaybedenler cenaze araçları ile morga taşınırken, polis insan kaçakçısı olduğu ileri sürülen 2 kişiyi gözaltına aldı.
Bilindiği gibi, Kuşadası Körfezi Davutlar sahili açıklarında bugün öğle saatlerinde meydana gelen faciada yasa dışı yollardan Yunanistan’ın Sisam Adası’na kaçmaya çalışan Suriyeli kaçak göçmenleri taşıyan lastik bot alabora olmuştu. 5 kişi kapasiteli bota 6’sı çocuk, 2’si kadın toplam 22 kişi binen Suriyeli göçmenler, denizdeki şiddetli rüzgar ve dev dalgalar nedeniyle lastik botun alabora olmasıyla sulara gömüldü. Kazanın ardından ihbar üzerine Kuşadası sahil güvenlik bot komutanlığı’na bağlı ekipler havadan ve karadan arama kurtarma çalışması başlatırken, polis ve sağlık ekipleri de karadan çalışmalara destek verdi, bölgeye de çok sayıda ambulans gönderildi. Kazada, 5’i çocuk 12 kişinin cesetlerine ulaşılırken, 7 kişi kurtarıldı, kayıp kişi sayısı ise 3 olarak belirlendi. Kurtulanların ifadelerinden kayıp oldukları belirlenen 3 kişi için denizden ve havadan başlatılan arama kurtarma çalışmaları halen devam ediyor. Kuşadası Körfezi’ni tarayan ekipler, kayıp olan göçmenlere ulaşmaya çalışıyor.
Bu arada, güvenlik ekipleri tarafından güvenlik çemberine alınan bölgede arama kurtarma çalışmalarının sürerken, aynı botta bulunan ve yüzerek karaya çıkan ve organizatör oldukları belirtilen ve isimleri açıklanmayan 2 Türk gözaltına alındı. Kuşadası Cumhuriyet Savcılığı, lastik bot faciasının ardından soruşturma başlattı. (İHA)

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