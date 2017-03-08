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08 Mart 2017
Kültür Sanat, Kuşadası

Kuşadası’nda “Kadın Gözünden Anne“ isimli fotoğraf sergisi açıldı


Kuşadası Fotoğraf ve Sinema Sanatı Derneği (KUFSAD) üyesi kadın fotoğrafçılar tarafından hazırlanan “Kadın Gözünden Anne” isimli sergi Kuşadası Belediyesi İbramaki Sanat Galerisi’nde açıldı. 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü nedeniyle açılan fotoğraf sergisi katılımcılar tarafından beğeniyle karşılandı.
“Kadın Gözünden Anne” isimli fotoğraf sergisinin İbramaki Sanat Galerisi’nde düzenlenen açılış kokteyline Kuşadası Belediye Başkanı Özer Kayalı, eşi Nil Kayalı, KUFSAD Başkanı Levent Köylü ve çok sayıda sanatsever katıldı. Serginin açılışında konuşan KUFSAD Başkanı Köylü, KUFSAD olarak her zaman kadın sanatçıların yanında olduklarını belirterek; “Amacımız sadece 8 Mart’ı kutlamak değil, böylesine anlamlı bir günde kadın sanatçılarımızın üretimlerini sizlerle paylaşabilmektir. Kadınlarımızı sanatın her dalında görmek bizler için çok değerli. Bugün bizleri yalnız bırakmayan tüm dostlarımıza ve sevgili başkanımız Özer Kayalı’ya teşekkür ederim” dedi.
Köylü’nün ardından konuşan Kuşadası Belediye Başkanı Kayalı ise tüm kadınların Dünya Emekçi Kadınlar Günü’nü kutlayarak “8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü’nün tüm kadınlara güzellikler getirmesini dilerim. Kadınlarımızı sanatla içi içe görmek bizler için çok önemli. Sergi fotoğraflarının her biri ayrı bir önem taşıyor. Fotoğrafların anne temalı olmaları ise ayrıca önemli. Bu serginin açılmasına katkı sağlayan herkese çok teşekkür ederim” dedi.
KUFSAD’lı kadın sanatçılara ait fotoğraflardan oluşan “Kadın Gözünden Anne” isimli sergi 12 Mart tarihine kadar Kuşadası Belediyesi İbramaki Sanat Galerisi’nde görülebilir. (İHA)

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